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​«Если разобраться – мы все родственники»

Почему книгу югорского краеведа презентовали в Сургуте

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

30 мая 2018 года в конференц-зале Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация книги югорского журналиста и краеведа Валерия Белобородова «Русские старожилы Сургутского края». Её героями являются потомки служилых людей-первопроходцев.

Хотя сборник вышел в 2017 году в Ханты-Мансийске, автор мечтал, чтобы презентация его состоялась именно в Сургуте, где он родился. Но порой судьба приносит сюрпризы далеко не радостные – неоконченную книгу очерков пришлось готовить к выходу его жене Валентине Андреевне и дочери Надежде. А также близкому другу Белобородова – известному художнику Геннадию Райшеву, иллюстрациями которого украшено издание.

Последний труд Валерия Константиновича посвящен судьбам конкретных личностей – представителям русских старожильческих родов Сургутского края. Это Кайдаловы, Кушниковы, Кондаковы, Панкины, Щепеткины, Силины… Всего в сборнике обозначено 14 фамилий.

В книге нет вымысла, в основном, здесь собран большой справочный материал из архивных источников.

- Многие историки занимаются собиранием и изучением материалов о родном крае. Но особое место в краеведении занимают люди, которые занимаются историческими поисками по велению души. К ним относится и Валерий Белобородов, - открыла презентацию зав. краеведческим отделом Центральной городской библиотеки Галина Николаевна Библая. – Более 40 лет посвятил он литературной деятельности. Геолог, волею судьбы трудившийся журналистом, Валерий Константинович сумел реализовать свой творческий потенциал на краеведческой ниве, продолжив лучшие традиции отечественного и северного краеведения.

Вклад Белобородова в развитие краеведения неоценим, он был подвижником, истинным патриотом своего края, талантливым журналистом. Валерий Константинович оставил для потомков десятки художественных, краеведческих, библиографических работ. По этим произведениям будущие поколения станут оценивать прошлое и настоящее Югры».

Участники презентации поделились своими воспоминаниями о Белобородове. Так, ветеран сургутской журналистики Алла Ярошко рассказала, как в начале 90-х годов в Сургуте создавался первый в округе краеведческий журнал «Югра».

Ветеран сургутской журналистики Алла Ярошко - очевидец создания в Сургуте журнала «Югра», первым редактором которого был Валерий Белобородов.

Анжелика Давыдова, автор книги «Коренные сургутяне», в своей речи подчеркнула важность работы по сохранению истории города и особенно так называемой «семейной истории» – более точечной, яркой.

… Волею судеб сейчас я работаю в копии дома, где некогда жил Валерий Константинович. Это Дом краеведа, что в историко-культурном центре «Старый Сургут». В давние времена этот дом стоял на улице Просвещения, 18. Старожилы наверняка помнят его. Новодел несколько отличается от оригинала, однако Валерий Константинович любил бывать в нем, когда по приезде захаживал в «Старый Сургут»…», - поведала Анжелика Олеговна.

Анжелика Давыдова считает в некоторой степени Валерия Белобородова своим наставником на краеведческой стезе.

Краевед Алексей Федулов вспомнил о совместной работе с Белобородовым в краеведческом альманахе «Подорожник».

В зале присутствовали представители первых старожильческих родов, корни которых уходят вглубь, начиная с 17-18 веков.

Поделились рассказами о своих родных и близких представители старожильческих родов Сургута и Сургутского района. Вспомнили старые обычаи и традиции. Особенно увлекательными были выступления Любови Кондаковой и Людмилы Пачгановой (Силиной)

- В нашем роду переплелось столько фамилий русских служилых людей, что если разобраться, то все мы родственники», - отметила Галина Зубкова (Кушникова).


Галина Зубкова (вторая слева), уроженка мощного рода Кушниковых, которые оказались в Сургуте в первое столетие русской колонизации Сибири.

Завершилась презентация вручением книги «Русские старожилы Сургутского края» всем участникам в подарок.

Последнюю книгу очерков Валерий Белобородов посвятил своим землякам-сургутянам.

P.S.

Хотя книга адресована читателю, интересующемуся историей малой родины, ею могут увлечься те, кому важна семейная история. О труде Белобородова можно долго рассуждать. Но лучше будет вслед за автором погрузиться в прошлое, вспоминая его слова о пользе дополнения: - То, что вы прочитали – не истина в последней инстанции, еще может добавляться и исправляться многое и многое, надо искать! Должен ломаться устоявшийся стереотип, что всё в нашей истории уже написано, познано, ничего интересного не осталось. А там бездна такого, что разберешься, узнаешь – ахнешь!».

Справка:

Заслуженный деятель культуры ХМАО, заслуженный работник культуры РФ Валерий Белобородов родился 28 декабря 1936 года. В 1954 году окончил Сургутскую среднюю школу. Был учеником Аркадия Степановича Знаменского. С 1964 года, после окончания геолого-географического факультета Томского государственного университета, жил в Ханты-Мансийске. Работал корреспондентом редакции окружного радио, собкором областного радио по округу, редактором газет в городах Урае и Нижневартовске, председателем окружного комитета по телевидению и радиовещанию. Кроме того, Белобородов – основатель и первый редактор ежемесячного историко-культурного журнала «Югра» и «Библиотечки журнала Югра».

Скончался 17 мая 2016 года.

Кстати:

Лично я познакомилась с Валерием Белобородовым в 2006 году на биеннале в округе. Тогда я сотрудничала с Музеем Природы и Человека в Хантах. Он прекрасно выглядел. Из-за стройной, сухопарой фигуры мне он показался молодым человеком. Позже неоднократно встречались на разных мероприятиях в отделе краеведения «Старого Сургута» - тогда нас опять судьба свела на профессиональной тропе. В моей памяти он остается человеком очень скромным, можно сказать, застенчивым, досконально знающим свое дело.

В нашем семейном архиве сохранилась приличная пачка писем от Валерия Константиновича, адресованных моему отцу. Но еще меня интересовали письма обратного адресата. Валерий Константинович обещал их привезти, но что-то не сложилось.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры


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01 июля в 10:16, просмотров: 2608, комментариев: 2


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Комментарии:
Аванес
не нравится
12 июня в 19:24
В интернете есть книжка?
Сергей Б
не нравится
12 июня в 20:03
В родственниках сомневаешься?

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