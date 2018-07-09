Фото из группы «Старожилы Сургута». 1969 год. Выпускной класс восьмилетней школы им. Ю.А. Гагарина. В первой ряду вторая слева – зав.гороно Александра Чернуха

На дворе 25 мая 1969 года. В учебных заведениях Сургута прозвенел последний звонок. Наступили первые дни летнего месяца – дни экзаменов и волнений.

Как ребята готовятся сдавать школьные предметы, куда собираются поступать после учебы?

- Этой весной выпускается 402 ученика, вместе восьмиклассники и десятиклассники. Сейчас в школах проводятся консультации, начались первые экзамены по русскому языку и литературе. Предметов много. Среди них - математика, история, обществоведение, общая биология. Подготовка к экзаменам идет самая упорная, потому что многие ребята собираются идти в техникумы и институты, - комментирует заведующая Сургутским городским отделом народного образования Александра Чернуха.

В то же время инспектор Сургутского районного отдела народного образования Александра Павлушева рапортует: в районных школах, как и в городских, стоит горячая пора. В школе-интернате в последних числах мая состоялся педсовет. К экзаменам допущены все ребята. Восьмиклассники решили продолжать учебу в девятом классе, а десятиклассники поедут в вузы. Ханты Саша Кеймин и Саша Курлыкин из Угута, Гена Щербаков из Тром-Агана решили поступать в Ленинградский педагогический институт, их друзья избрали Тюменский педагогический институт и училище гражданской авиации.

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