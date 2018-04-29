​13 – цифра везучая

В феврале 1968 года в город Сургут прибыл первый отряд энергостроителей треста «Уралэнергострой» из 13 человек, в числе которых были Адольф Каземирович Поляковский, Евгений Михайлович Зеваков, Михаил Федорович Джужома и другие. Разместился штаб в частном доме по улице Механизаторов, 10. Началась инженерная подготовка к приему грузов.

Строительный материал доставлялся с Урала по железной дороге до Омска, затем его перегружали на баржи и доставляли в Сургут.

… В мае 1966 года, в местной газете «К победе коммунизма» появилось важное сообщение: «В наш районный центр прибыла из Свердловска Государственная комиссия по выбору площадки для строительства Сургутской ГРЭС. Состоит она из 13 сотрудников Уральского отделения института «Теплоэлектропроект» и строителей треста «Уралэнергострой». Два года понадобилось группе инженеров, чтобы закончить первую стадию проектирования – составление проектного задания.

В этом документе были решены все принципиальные вопросы строительства ГРЭС, уточнено местонахождение станции, выбраны типы энергетических блоков, доказана необходимость строительства пускорезервной ТЭЦ. Были определены основные размеры и конструкции вспомогательных сооружений, намечены трассы основных дорог, определены уровень будущего водохранилища и зоны затопления.

Специалисты утверждают, что общий вес здания Сургутской ГРЭС в 5-6 раз меньше, чем других тепловых станций такой же мощности, построенный когда-либо раньше. Еще одна особенность – все корпуса ее будут соединены между собой теплыми, светлыми коридорами».

В декабре 1967 года в составе Государственного союзного ордена Ленина строительно-монтажного треста «Уралэнергострой» было создано Управление строительства Сургутской ГРЭС. Евгений Михайлович Зеваков назначен исполняющим обязанности начальника и главного инженера стройки.