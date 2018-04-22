​Такие старые слова. Как это «наесться на один бок»?

НАледь – вода, разлившаяся на поверхности льда. «Наледь – вода сверху льда». «… во время теплой погоды вода под давлением снега выступает наружу, пропитывает его, и быстро образуя твердую кору, замерзает на поверхности».

На мЕре (о продолжительности дня, уровне воды в реке) – на одном уровне. «Вода останавливается на мере».

На мох – способ сборки избы, при котором между бревнами закладывался мох. «Заготовленные бревна для дома сушили 1-2 года во временном срубе, который ставили рядом с домом. Иногда такой сруб разбирали и сушили бревна в лёжках, уложив слоями с прокладкой жердей. На брёвнах при этом ставили отметки, чтобы потом легче было собрать избу на «мох».

НамывАть гостЕй – предвещать чей-то приход, приезд. У сургутян существовала примета: если кошка вылизывает шерсть – значит «намывает гостей». «Нынче никак не ждал, - проговорил Пыжьянов. – Вот видишь, Петр Захарыч, - обратился он к Янтину, - сегодня кот гостей нам намывал, и впрямь гости приехали».

На недЕле – на текущей неделе. «В деревне только у Феди-Хомяка бензин есть, на неделе завёз».

НанестИ – принести ветром. «По ветру пустит, ты идёшь – на тебя нанесло, всё!»

На нЕт – полностью, до конца, напрочь. «Ну, посмотри: на нет весь в грязюке вывозился».

НанЮхать (пищу) – обнюхать и тем самым как бы испортить, сделать непригодной для употребления. Нанюхать может собака, кошка.

На одИн бок наЕлся – шутливое замечание. Говорится, когда человек встал из-за стола после еды и пошатнулся.