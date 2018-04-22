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​Географический словарь. Священное озеро в кольце нефтяных кустов

Фото ugra.mk.ru
Фото ugra.mk.ru

Имлор – озеро к северу от Сургута. Раньше славилось рыбой, а теперь на его берегах добывают нефть. Летние и зимние юрты Кечимовых, Вандымовых. В округе еще несколько озер. Наиболее крупные из них Ватьлор, Мытьлор, Кытьлор, Сорымлор, Кехтемлор и другие. (Имлор – священное озеро, Ватьлор – узкое озеро, Мытьлор – глубокое озеро, Сорымлор – сухое озеро).

В апреле 2013 года приказом Службы Государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры озеро Имлор признано объектом культурного наследия местного значения как достопримечательное место «Священное озеро Имлор». Приказ обусловил границы достопримечательного места и зоны охраны с соответствующим режимом. Были выделены сакральная зона, зоны акватории озера, охраняемого ландшафта, регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Ингуягун – река, приток Тром-Агана, берет начало от Сибирских увалов. Водоем богат рыбой, обитают пушные звери. Оленьи пастбища. Когда-то в междуречье Ингуягуна и Тром-Агана паслись огромные стада домашних оленей. (Яун, Ягун – река, речка, Ингуягун – водяная речка).

Ингуягун – разъезд на железной дороге Сургут – Уренгой. Рядом речка с одноименным названием, а в округе болота, озера, оленьи пастбища, сосновые и березовые леса. Когда-то там жили и работали рыбаки, охотники, оленеводы. Разве могли они мечтать о том, что по древним оленьим тропам будет проложена стальная колея.

Индер – озеро на Тюменцевом острове. Там же озеро Карасье.

Ионина – протока. Начинается от Митрохинской протоки, впадает в Казенную. Правая сторона Оби. Когда-то была богата рыбой, сейчас промыслового значения не имеет.

Казенная – протока, протекает по левой стороне Каменномысовского поднятия (Полуденной горы), пересекает сора, впадает в Юганскую Обь. Многочисленные ручьи, небольшие протоки. Золотой исток. Рядом с протокой Казенной много озер с карасями, окунями, щуками. В Казенную впадает Сухой Аган – небольшая промысловая речка.

Казенная – протока с Оби на Обь, с правой стороны напротив Сармановской Половинки. К северу от протоки острова Сосновый и Листвиничный.



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22 апреля в 11:20, просмотров: 1854, комментариев: 0


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