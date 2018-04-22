​Регулярных рейсов не проводилось

Фото dosaaf34-gor.ru. Впервые на сургутской земле 87 лет назад приземлился советский многоцелевой самолет У-2, один из массовых самолетов в мире

До 1938 года сургутская площадка для приема самолетов входила в состав Главного управления Северного морского пути. Регулярных рейсов тогда не проводилось, только по специальным заявкам Главсевморпути.

Небольшой обской полуостров, известный сейчас как Нулевой причал, навевает в памяти старожилов времена интенсивного строительства Сургута. Именно здесь в 60-е годы прошлого столетия причаливали баржи со строительным материалом, танкеры с топливом и сухогрузы. Но если заглянуть в историю глубже, с этого кусочка земли началось освоение не только Приобья, но и сургутского неба. Причем воздушные просторы начали осваивать несколькими десятилетиями раньше, чем природные ресурсы.

В феврале 1931 года на этом полуострове была расчищена от снега небольшая площадка, куда и приземлился первый самолет У-2. Посмотреть на диковинный летательный аппарат собрались все жители села. За весь тот год было совершено несколько рейсов, каждый из которых был целым событием в жизни сургутян. Мальчишки, услышав рев авиационного мотора, стремглав бежали на берег реки, а старые ханты приобских стойбищ еще долго смотрели вслед улетающей «железной птице».

Спустя четыре года, в марте 1936 года был совершен первый авиарейс Сургут-Самарово (ныне город Ханты-Мансийск).

В годы Великой Отечественной войны развитие гражданской авиации прекратилось - Родине нужны были военные самолеты.

Дальнейший толчок на пути своего развития югорская авиация получила только в начале 1950-х годов. По-прежнему рейсы в Сургут совершали У-2, переименованные в 1944 году после смерти их конструктора Николая Поликарпова в По-2. Это были небольшие бипланы с открытой кабиной, которые могли перевозить двух пассажиров со скоростью 120 км/час. Учитывая сибирские морозы, нетрудно представить, с какими «удобствами» летали пассажиры, но, порой, добраться до Сургута можно было только по воздуху.

Кстати, существует легенда, что разговорное название «кукурузник» закрепилось за этой моделью самолета сельхозавиации, применявшегося для обработки полей, в том числе, кукурузных в Бессарабии и Украине. Первое поле, которое было обработано инсектицидами с самолета У-2АП, было именно кукурузное.

Справка: