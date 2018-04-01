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​Такие старые слова. А мужу деньги «на зубок»

На душЕ кОшки скребУт – о состоянии тревоги, нехорошем предчувствии. «Только уснул, вижу во сне: мой чемодан взяли три мужика и делят вещи. Сразу проснулся, а на душе кошки скребут».

На живУльку – кое-как, скороспело, некачественно. «Однако, присматриваясь к настоящим кооперативам, особенно потребительским лавкам, заметим, что жидким клеем скреплены они, сшиты на живульку».

На живУю нИтку – то же, что «на живульку».

На задАх – с тыльной стороны усадьбы, огорода и прочее. «Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах…»

НазАд себЯ – навзничь. Упасть назад себя – значит упасть на спину.

Назём – навоз. «…местами на четверть, местами – менее здесь залегает слой пороговевших назьмов, и в нём, и глубже водятся черви.

НАзриться – находиться на своем месте, на виду. О члене семьи, который большую часть времени проводит вне дома, в бегах, в гульбе, говорят: дома не назрится, т.е. не бывает, не показывается. «Она уже давно не назрится домой».

На зубОк – в подарок. «Все явившиеся поздравлять роженицу со счастливым разрешением от бремени, а мужа с новорожденным обыкновенно приносят последнему на зубок деньги или вещи (большей частью что-нибудь из одежды).

НазьмИть – удобрять поле, огород навозом (назьмом). «… затем поле назьмят и засевают озимью».


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01 апреля в 16:36, просмотров: 1932, комментариев: 0


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