Географический словарь. За ручьем – убогость Сургута

Фото nesidisa.ru. Времянки 50-летней давности в Сургуте существуют до сих пор.

Ермак – стрежевой песок на левой стороне Оби, напротив деревня Лямино. Ловились осетр, муксун, нельма, другая обская рыба.

Ертиковский – плавной песок на левой стороне Оби, у протоки Максиной, километров 25 вверх от Сургута. Раньше рыбачили рабочие рыбокомбината, а сейчас промышляют любители плавного лова.

Ершовка – небольшая протока от Почекуйки до Черной. Последние годы по ней почти не ездят. Захламлена. К северу от Ершовки начинается большой сор, который называется Сосновый. Он занимает почти все пространство от Черной до Почекуйки. В прошлом – сенокосные угодья.

Ершово – озеро к северу от Сытомино. Рядом остров Ершов, протока Ершова. В озеро впадает речка Малая. Рыболовное угодье.

Замятина – речка, берущая начало из болот, впадает в Черную. В вершине соединяется с речкой Березовой. Когда едешь по Нефтеюганской дороге, таежную речку Замятину не минуешь.

Зарямская – заимка в Сытоминском сельсовете. Стоит на берегу Оби и судоходной Сытоминской протоки. Раньше там держали скот местного колхоза, сейчас отдыхают любители природы.

За ручьем – поселок в городской черте. Появился на сургутской карте 50 лет назад. Главная улица – Курортная, но многие жители ее испытывают бытовые неудобства. Поселок подлежит сносу, поскольку он унижает достоинство нашего города и человека.