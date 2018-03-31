​… однако городом «сделаться» не может

Фото из архива автора. В советское время роль Сургута значительно выросла, как центра большого национального района

«…ибо несмотря на то, что это один из древних городов, однако городом в действительном значении этого слова сделаться не может как по условиям природы страны, так и по типическим особенностям населения округа, которое по своей малочисленности состоит почти исключительно из инородцев бродячих или полуоседлых. Зато этот город имеет и общественное управление – упрощенное, представителем коего служит староста», - гласит архивный документ 1868 года.

Сургут был основан как острог летом 1593 года на месте городка остяцкого князька. Эта дата подтверждена во многих энциклопедических изданиях, в словаре Брокгауза и Ефрона, в записках, отчетах и летописях краеведов прошлого и настоящего. Исходя из этой даты, сургутяне широко отмечали 370-летие, 375-летие своего города, да и 400-летие праздновали целый год.

Что касается даты 19 февраля 1594 года, то в этот день был подписан царский указ о необходимости ставить город в Сургуте. Но тогда Сургут уже был, и здесь жили русские люди, они строили крепость на русский манер, отстаивали и защищали интересы государства Российского. Однако дата 19 февраля 1594 года теперь признана официальной, она занесена в Устав города и отмечается как день рождения Сургута.

В 1782 году Сургут причислен к Тобольскому наместничеству, с 1797-го является уездным городом, в 1804 году оставлен за штатом, а в 1868-м стал окружным.

Вот как характеризуется Сургут в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона:

«Сургут – уездный город Тобольской губернии, в полутора верстах от правого берега реки Оби, на протоке Бардаковке, на возвышенной песчаной местности. Улиц немного, они незамощены, летом порастают травою. Жителей 1.130 (540 мужчин, 590 женщин), жилых домов 180, все деревянные; каменная церковь, два приходских училища (мужское и женское), больница и при ней аптека, казенный хлебозапасный магазин.

Городу принадлежит четыре лавки. Ремесленников до двадцати человек; фабрик и заводов нет, исключая четыре кузницы.

Главное занятие жителей – рыболовство, сбор ягод, торговля, скотоводство, отчасти огородничество и заготовка дров для обских пароходов».

Таким был Сургут в позапрошлом веке, таким он оставался вплоть до Октябрьской социалистической революции.

В советское время роль Сургута значительно выросла, как центра большого национального района. Здесь создается леспромхоз, рыбозавод, промкомбинат, пищекомбинат. Открывается средняя школа, амбулатория, больница и другие социально-бытовые и культурные учреждения.

Но особенно возросло значение Сургута в 60-е годы, когда в районе Среднего Приобья были обнаружены уникальнейшие месторождения «черного золота», когда сургутская нефть влилась в нефтяную реку страны.