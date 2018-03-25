​Географический словарь. Название протоки увековечило имя ученого

Фото surgut.etagi.com. В поселке Дорожном в настоящее время строятся дачи сургутян.

Девкина – протока, соединяющая исток Быстрый с Обью, впадает в нее ниже Лебедковского песка. Левая сторона Оби.

Долгая курья – протока, соседка Девкиной протоки, на левой стороне Оби, между бывшими сургутскими деревеньками Романовской половинкой и Пилюгино. Рыбаки-любители ставят сети, попадает разная рыба, в том числе и сырок.

Дорожный – поселок, основанный строителями железной дороги Сургут-Уренгой в начале 70-х годов вблизи Сургута. В настоящее время строятся дачи ОАО «Сургутнефтегаз». Школа, магазин, котельная. Вокруг – дачи горожан. Автобусное сообщение с Сургутом. Старые дома мехколонны, в которых жили транспортные строители, теперь сносят. Они давно свое отжили.

Дунина – протока на западной границе Сургутского района. Начинается от урочища Кресты, впадает в Обь ниже Сахалинских юрт. Название протоки увековечивает имя и добрые дела замечательного исследователя, ученого патриота нашего края А.А. Дунина-Горкавича (1854-1927). Александр Александрович хорошо знал Сибирь, неоднократно бывал в Сургуте, оставил нам исключительно полезное собрание сочинений, которое так и называется «Тобольский Север».

Еловая – протока с Тром-Агана на Тром-Аган. Течет за сорами, озерами и болотами северо-восточнее деревни Широково. Там частенько появляются сургутские рыбаки. Осенью приезжают за щуками.

Ентьлор (большое озеро) – озеро у западной границы Юганского заповедника. (Лор – озеро).