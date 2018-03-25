​Такие старые слова. Что бросали на «драку-собаку»?

НАдо быть – вероятно. «Хорошо, надо быть, другу моему заветному на том свете у Христа, у батюшки!»

НАдо же – выражение экспрессии в разговоре. «…собака-то, говорит, соскочила и залилась прямо лаем… Ну, потом, говорит, опять всё стихло. Опять с другой стороны, опять эта же свадьба. И Белка опять лаять. А потом, говорит, слышу голос: «Уходи с дороги»… Надо же!»

НАдолба – бранное слово, имеющее характер укоризны и обращенное к сыну, дочери, какому ли другому, поступающему не соответственно своему возрасту.

НадОлго собАке блин – реплика по адресу того, кто по небрежности потерял или сломал нужную вещь.

На дорОге не валЯется – не так часто встретишь, увидишь, не бросовый. Шутливая похвала. «Конечно, папа, такие мужики на дороге не валяются».

НадоУмить – вразумить, дать добрый совет. «Начальство нас надоумило, само того не думая, оружье сделать. Надоумило на свою шею».

На дрАку-собАку – детский игровой клич, когда подбрасывают какой-либо предмет и все гурьбой устремляются его ловить.

«… раздавали бабки, и опять же раздавали по-разному: пакостники бросали их на «драку-собаку», и средь гумна открывалась битва, трещали локти, колени, кровенели носы…».

На дух не нАдо – о нежелании чего-либо, нелюбви к кому-либо. «Мне этой самогонки и на дух не надо».