​Такие старые слова. Что навяливали по заоконьям узольники

На водЕ вИлами напИсано (о чем-либо труднопредсказуемом) – то ли будет, то ли нет.

НАволока – наволочка для подушки.

НА вот – констатация чего-то неожиданного. «Хотел завтра сено сгрести, и на вот тебе: погода испортилась».

На все стО – высокая оценка качества. «Баньку срубил аккуратненькую, на все сто».

НавЫмнуть (о корове) – находиться в состоянии, какое бывает перед отёлом, когда вымя коровы увеличивается. «Говорят еще: Всё, навымнула корова, следите, вот-вот отелится». И тут понятно: вымя наливается молоком, большает».

НавЯливать – настойчиво предлагать, расхваливать, навязывать. «Ходили по деревням и узольники. Навяжут узел товаров и ходят по заоконьям, навяливают».

НагнУть, обогнУть – обмануть. «Чего петляешь? Кого хошь обогнуть? Знаем мы вашего брата!»

НаголЕ – на виду. «Земляника распушит листки, а ягодки наголе».

Надёванная (об одежде) – ношеная, не новая. «Целый сундук приданого. Всё ни разу не надёванное».

Надёрнуть – торопливо надеть что-либо из одежды. «Надёрнул сапожнишки – и скорей на улицу».

На дню семь пЯтниц – о чьём-либо непостоянстве.