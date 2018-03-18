​Такие старые слова. Что навяливали по заоконьям узольники

На водЕ вИлами напИсано (о чем-либо труднопредсказуемом) – то ли будет, то ли нет.
НАволока – наволочка для подушки.
НА вот – констатация чего-то неожиданного. «Хотел завтра сено сгрести, и на вот тебе: погода испортилась».
На все стО – высокая оценка качества. «Баньку срубил аккуратненькую, на все сто».
НавЫмнуть (о корове) – находиться в состоянии, какое бывает перед отёлом, когда вымя коровы увеличивается. «Говорят еще: Всё, навымнула корова, следите, вот-вот отелится». И тут понятно: вымя наливается молоком, большает».
НавЯливать – настойчиво предлагать, расхваливать, навязывать. «Ходили по деревням и узольники. Навяжут узел товаров и ходят по заоконьям, навяливают».
НагнУть, обогнУть – обмануть. «Чего петляешь? Кого хошь обогнуть? Знаем мы вашего брата!»
НаголЕ – на виду. «Земляника распушит листки, а ягодки наголе».
Надёванная (об одежде) – ношеная, не новая. «Целый сундук приданого. Всё ни разу не надёванное».
Надёрнуть – торопливо надеть что-либо из одежды. «Надёрнул сапожнишки – и скорей на улицу».
На дню семь пЯтниц – о чьём-либо непостоянстве.
Секреты Арт-пикника и других блюд культурной кухни Сургута от участников группы «Прорубь» Юрия Семенкова и Татьяны Кургузовой // ONLINE 18 июня в 10:00