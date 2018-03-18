​Из зала суда. Что заставило сургутских подростков совершить преступления?

В июньские дни 1969 года на скамье подсудимых в Сургутском городском суде оказались пять подростков – Мезенцев, Зарубин, два Истоминых и Давлетгараев. Всем им чуть больше шестнадцати. Это учащиеся ГПТУ-17. Договорившись, все пятеро еще зимой совершили кражу из буфета в Доме культуры «Строитель». После такой «удачи» друзей потянуло на большее. Они решили забраться в магазин № 6 Сургутского рыбкоопа. Выставив стекла, через окно пытались проникнуть в помещение, но были обнаружены охраной. Мезенцева задержали, остальным удалось скрыться. После такого происшествия воры неоднократно снимали белье с веревок.

Что же заставило этих подростков совершить преступления?

«… Ведь государство берет на себя полную заботу по обучению их в училище, обувает, одевает, кормит, чтобы обеспечить им будущее, помочь приобрести специальность. Но почему учащиеся встают на плохой путь? – протоколировала народный судья Сургутского городского суда Шандырова. – Отрицательное влияние на воспитанников ГПТУ-17 оказывают лица условно освобожденные, проживающие по соседству с училищем и общежитием ребят. Здесь вина руководителей, которые никак не могли найти тесного контакта с подростками, особенно с теми, которые в прошлом состояли на учете в детской комнате милиции за различные правонарушения…»

Трое преступников были лишены судом свободы, двое осуждены к условной мере наказания.