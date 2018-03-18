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​Из зала суда. Что заставило сургутских подростков совершить преступления?

Фото v-kurse.ru. В 60-80 годах на скамью подсудимых подростки попадали, в основном, за кражу
Фото v-kurse.ru. В 60-80 годах на скамью подсудимых подростки попадали, в основном, за кражу

В июньские дни 1969 года на скамье подсудимых в Сургутском городском суде оказались пять подростков – Мезенцев, Зарубин, два Истоминых и Давлетгараев. Всем им чуть больше шестнадцати. Это учащиеся ГПТУ-17. Договорившись, все пятеро еще зимой совершили кражу из буфета в Доме культуры «Строитель». После такой «удачи» друзей потянуло на большее. Они решили забраться в магазин № 6 Сургутского рыбкоопа. Выставив стекла, через окно пытались проникнуть в помещение, но были обнаружены охраной. Мезенцева задержали, остальным удалось скрыться. После такого происшествия воры неоднократно снимали белье с веревок.

Что же заставило этих подростков совершить преступления?

«… Ведь государство берет на себя полную заботу по обучению их в училище, обувает, одевает, кормит, чтобы обеспечить им будущее, помочь приобрести специальность. Но почему учащиеся встают на плохой путь? – протоколировала народный судья Сургутского городского суда Шандырова. – Отрицательное влияние на воспитанников ГПТУ-17 оказывают лица условно освобожденные, проживающие по соседству с училищем и общежитием ребят. Здесь вина руководителей, которые никак не могли найти тесного контакта с подростками, особенно с теми, которые в прошлом состояли на учете в детской комнате милиции за различные правонарушения…»

Трое преступников были лишены судом свободы, двое осуждены к условной мере наказания.


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18 марта в 10:12, просмотров: 5055, комментариев: 2


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Комментарии:
вера
не нравится
19 марта в 12:25
если ребёнка нельзя посадить за преступления
должны отвечать те кто его воспитывают, за то что плохо воспитали
йося
не нравится
19 марта в 13:18
Что заставило сургутских подростков совершить преступления?
Романтика!- украл выпил в тюрьму, украл выпил в тюрьму
Ну а сегодня подросткам и молодежи нужно давать возможность самореализовывться с учетом времени в котором живем, а государству проводить соответствующую политику. больше создавать бесплатных кружков и секций, а для переходников у которых спермотоксикоз и адреналиновый застой экстримзоны, где бы они могли свою дурюшку выплескивать, мотокросс, багги, картинг, автоспортпарашюты, самолеты, военноспортивные секции, просто спортивные секции, да вот только у нас в отдельно взятом городе это практически невозможно, пока в молодежке заседают толсто..пые квнщики, печалька в том, что они всю эту огромную армию экстремалов отогнали от себя как чумных, и шхерятся у себя в теплых кабинетах, удивительно как это они не запретили фестиваль 3 марта, а ведь наверняка хотели, кстати мер дал высокую оценку этому мероприятию, в то время некоторые функционеры там визжали как резаные поросята -" ой как опасно, ой какопасно, звоните прекратите", а мер в это в это время подошел к арсенальцам взял ствол и пошмалял как реальный пацан.Не то что некоторые.
Вот так, когда с молодежью заниматься всякой х.рни случаться не будет, но во всяком случае гораздо меньше.
Привет функционерам!

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