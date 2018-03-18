​Географический словарь. В память о первой русской женщине

Городской остров – массив хвойного леса среди соров, озер и проток на левой стороне Оби, недалеко от Романовской Половинки. Добраться до острова можно было на обласах и лодках по речке Гнилой и ее притокам. Дарами леса – ягодами, грибами – могли пользоваться все жители Сургута, потому и назвали остров Городской.

Градского – протока. Впадает в реку Тром-Аган выше заимки Голец. «Родовое» угодье старых сургутских жителей Кайдаловых. (Градские – уличное прозвище Кайдаловых). Протока Градского течет параллельно протоке Панкина.

Гришкина – небольшая таежная речка, протекает недалеко от Мичимкиной. Впадает в протоку Ионину. Гришкин бор. Между речками большой сор.

Гусиный остров – остров на пойме Оби, поросший сосновым борком. Рядом – сенокосное угодье, пастбища, справа – речка Боровушка, озера, места отдыха перелетных птиц, садбище гусей.

Дальний – бор к северу от деревни Кушниковой Сытоминского сельсовета. Заготовка ореха, пушной промысел. Поврежден лесными пожарами.

Дарко-Горшково – населенный пункт на реке Лямин Сытоминского сельсовета. Рыбаки, охотники, оленеводы. Школа, медпункт, магазин, метеопост. Распространенная фамилия – Сенгеповы. Представителя этой фамилии – Якова Ивановича Сенгепова неоднократно избирали депутатом сельсовета, районного и окружного Советов депутатов трудящихся. Поселок упразднен. Название этого населенного пункта сохраняло память о первой русской женщине, поселившейся на берегу реки Лямин много десятилетий назад. Дарьей Горшковой ее звали, а остяки называли проще – Даркой.