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​Географический словарь. Возможная стоянка первых людей Югры

nat-geo.ru. Теперь на городское Безымянное озеро водоплавающие птицы не садятся.
nat-geo.ru. Теперь на городское Безымянное озеро водоплавающие птицы не садятся.

Голец – так называлась небольшая заимка, где содержались крупный рогатый скот и лошади Банновского колхоза «Новая жизнь». В зимнюю пору через Голец проходила дорога из Сургута в Локосово и дальше на запад. Постоялый двор, почтовый стан. Когда ехали по веревочке, на постоялом дворе можно было хорошо отдохнуть и погреться.

Горный – поселок на реке Лямин, лесозаготовительный участок Сургутского леспромхоза. Зимняя дорога до Сытомино. В настоящее время основное производство сокращается, поселок ясной перспективы не имеет.

Городище – так назывался самый высокий берег левой стороны Саймы (мыс Саймы и Боровушки). В 40-е и 50-е годы прошлого столетия сургутяне поставили там до десятка жилых домов, посторожили школу № 1. В огородах местные краеведы и специалисты из Свердловска находили обломки керамических изделий. (Кто знает, возможно, много веков назад там жили первые люди Югры, место-то подходящее. Рядом богатые и чистые речки, пойма с озерами, которую впоследствии называли Поскотиной). В настоящее время Городище основательно «подстогали» бульдозерами. Построена дорога через Саймовскую плотину.

Городское Безымянное - озеро. Когда едешь в аэропорт, оно справа. Во второй половине 60-х годов у этого озера обосновалась мехколонна-14, построившая ЛЭП-500 Тюмень-Сургут в районе Сайгатино. Позднее у озера поднялись корпуса треста «Запсибэлектросетьстрой», который долгие годы возглавлял Игорь Александрович Киртбая. Заслуги этого треста и его управляющего перед Западной Сибирью известны. Рассказывали, что на то озеро много весен подряд прилетала пара лебедей. Несмотря на соседство шумной дороги, птицы несколько дней отдыхали здесь перед дальним полетом. Но вот однажды ранней весной лет 30 назад кто-то застрелил лебедушку. Тяжело переживал лебедь гибель своей верной подруги. Он еще года два или три прилетал сюда. Посидит на водной глади, подождет что-то и улетит дальше. Теперь на городское Безымянное озеро водоплавающие птицы не садятся. Берега основательно загажены, всюду свалки мусора. Но в озере есть еще рыбешка. Хорошо ловятся гальяны. Возможно, есть и караси. Но съедобна ли эта рыба – неизвестно. Уж очень много грязи вокруг.


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11 марта в 12:12, просмотров: 1886, комментариев: 0


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