Такие старые слова. ​Вот те на, набузырился!

На – выражение удивления досады, укора. «Вот те на!». «И вот – на тебе, она, оказывается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый».
НабИрка – берестяная посуда для сбора ягод. При наполнении набирки ягоды из нее пересыпаются в кузов. «Набирка делается из бересты емкостью на один-полтора литра. Две таких набирки сборщик ягод одевает спереди на пояс, продевая через ушки, и собирает в них ягоды».
НабОй –
доска, которая прибивается к верхней кромке борта лодки для того, чтобы сделать
борт выше. «Если лодка предназначается
для перевозки припасов, делают ее больших размеров и «обнабоивают» для
увеличения грузоподъемности. На набои идут еловые доски 20-
НабузЫрить – налить чего-либо слишком много. «Ты куда мне столько молока-то набузырила?».
НавАльный (о ветре, течении) – направленный в сторону берега.
НавернУть – съесть с аппетитом. «Я траву пью, укроп режу мелко, посолю немножко и со сметаной как наверну…».
НаверхосЫтку (об еде) – немного сверх меры.
На вЕ(ё)ршной, на вЕршнах, на вЕршних – верхом. «Раз парень на коне на вершной в другую деревню поехал. Вместе с конем пропал. Тоже мать не слушал…».
НавИльник – пласт сена или соломы, взятый на вилы. «Все трое понесли к плетню по тяжелому навильнику».
На вкус, на цвет товАрища нет – о непохожести людей, расхождения во взглядах, мнениях, обычаях, пристрастиях и прочее.