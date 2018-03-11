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Такие старые слова. ​Вот те на, набузырился!

На – выражение удивления досады, укора. «Вот те на!». «И вот – на тебе, она, оказывается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый».

НабИрка – берестяная посуда для сбора ягод. При наполнении набирки ягоды из нее пересыпаются в кузов. «Набирка делается из бересты емкостью на один-полтора литра. Две таких набирки сборщик ягод одевает спереди на пояс, продевая через ушки, и собирает в них ягоды».

НабОй – доска, которая прибивается к верхней кромке борта лодки для того, чтобы сделать борт выше. «Если лодка предназначается для перевозки припасов, делают ее больших размеров и «обнабоивают» для увеличения грузоподъемности. На набои идут еловые доски 20-30 см шириною и 1,5 см толщиной».

НабузЫрить – налить чего-либо слишком много. «Ты куда мне столько молока-то набузырила?».

НавАльный (о ветре, течении) – направленный в сторону берега.

НавернУть – съесть с аппетитом. «Я траву пью, укроп режу мелко, посолю немножко и со сметаной как наверну…».

НаверхосЫтку (об еде) – немного сверх меры.

На вЕ(ё)ршной, на вЕршнах, на вЕршних – верхом. «Раз парень на коне на вершной в другую деревню поехал. Вместе с конем пропал. Тоже мать не слушал…».

НавИльник – пласт сена или соломы, взятый на вилы. «Все трое понесли к плетню по тяжелому навильнику».

На вкус, на цвет товАрища нет – о непохожести людей, расхождения во взглядах, мнениях, обычаях, пристрастиях и прочее.


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11 марта в 10:33, просмотров: 1805, комментариев: 1


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Комментарии:
вера
не нравится
12 марта в 15:23
НаверхосЫтку вот это слово впервые слышу.

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