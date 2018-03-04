​Географический словарь. Историческое место постепенно уничтожает вода

Вынга – речка, берет начало из северных болот. Через систему рукавов и протоку Казенную впадает в Обь вблизи нефтеюганской переправы. По Вынге немало озер, в которых сургутские рыбаки на удочку ловят окуней, на живца – щуку.

Высокий Мыс – поселок, построенный спецпереселенцами в 30-е годы на высоком обском берегу. Место оказалось не совсем удачным. Каждую весну берег подмывает вода, поэтому все постройки уже неоднократно приходилось переносить вглубь материка. Разрушение берега продолжается.

В 30-е и последующие годы работал крупный колхоз «Новый мир». Животноводство, полеводство, самые большие в районе поля картофеля, зерновых культур, звероферма. Председателем колхоза долгое время работал Федосей Васильевич Тотолин.

Сейчас Высокий Мыс входит в состав сельского поселения Тундрино.

Гагарье – озеро на обском острове Раздоры, ниже железнодорожного моста через Обь. Угодье белоярских охотников на пернатых.

Ганжеевская (Лангепасовская) – протока, берет начало у летних юрт Ивашкиных, впадает в реку Обь западнее Локосово. Сама протока, примыкающие к ней заливные луга, сора богаты рыбой. На протоке стояли юрты, деревня Урьи. Сейчас – город Лангепас.

Гнилая – небольшая речка на левой стороне Оби, ниже Зубаткинского плавного песка. По Гнилой можно уехать к озерам, на заливные луга. В конце лета пересыхает.

Гнилая – протока. Это по правой стороне Оби, соединяется с Митрихиной. В прошлом было богатое рыбоугодье.