Такие старые слова. ​Копна мышь не давит

МутОвка – что-то вроде современного миксера, но эта из дерева с сучками на конце. Применяется для очистки и подготовки икры. Мутовкой также сбивали масло.

МУторно – противно, отвратительно.

МУчка – мука.

МЫкать – маяться, сильно переживать. «Горе мыкать».

МышЕй не лОвит - о ленивом человеке, постоянно отлынивающем от дела.

МышелОв – сова. «… когда на полях появятся уже небольшие черные «плешки» оттаявшей из под снега земли, прилетает «мышелов».

Мышь копнОй не задАвишь – так говорят, когда супруги очень отличаются друг от друга ростом. «А твоя-то! Ма-а-хонькая! И как ты только ее не задавишь?! – Копна мышь не давит… - Зато мышь всю копну источит…»

МЯвкать – мяукать. «А на дороге сзади кошка замявкала».

МякИна – ботва картофеля, свеклы и других огородных растений.

МЯлка – битье, наказание. «Вот я тебе устрою мялку – не станешь проказничать».

Мять (дорогу) – прокладывать по глубокому рыхлому снегу, снежной целине. «Дорогу мять, по-сибирски, значит, прокладывать первый след в снегу». «Сначала крестьяне отправляются «мять» дорогу, иногда на лыжах, иногда на дровнях, так как без подобной подготовки в многоснежную зиму болота под обильным покровом снега иногда не промерзают до весны, и потом уже двигаются «караваны» рыбаков, саней…»