Такие старые слова. ​Как мумлил старик мясо «мужичка»

МохнАтки, мохнАшки, мохнУшки – меховые рукавицы, сшитые шерстью наружу. «Рукавицы бывают кожаные с варегами внутри, меховые крытые и мохнушки из собачей шкуры».

МоховИк – съедобный губчатый гриб светло-бурой окраски. «Моховики – на них как бы мох, мохнатенькие, желтые».

МОхтик – слово хантыйское. «Под яром расплывались небольшие круги, и порою проблескивала выскочившая из воды мелкая рыбка. Это двигались вверх по реке в места зимовок косяки мохтика».

МужичОк - самец животного. «Самым же распространенным способом ловли уток является перевес, которым промышляют весной и в середине лета, когда табуны мужичков, оставив маток, мчатся на реку Обь линять».

МуксУн – рыба семейства лососевых, обитающая в бассейне Оби. Вплоть до начала ХХ века говорили и писали «максун», «моксун».

Мулёк – новорожденная рыбка. «Объединившиеся в стадо мульки уже не слепо, а с осознанным страхом метались от опасности, учились кормиться».

МульгА – поперечная фигурная ручка на весле.

МУмлить – жевать беззубым ртом. «Мумлил, мумлил старик мясо, да так куском и проглотил».

Мур, мурОк – мелкая луговая трава, служащая кормом для рыб и птиц.

МуровОй (о луге) – поросший муром. «Местом его охоты была муровая низина против Сургута между двумя протоками, одна из которых шла от протоки Чёрной, а другая – от Оби»