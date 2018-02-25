​Призыв ведет военкомат

Фото из архива З. Карелиной. Еще вчера они были мальчишками, черномысовскими пацанами, а завтра встанут под овеянными славой знамена Советской Армии. Сургут. Конец 60-х.

Народное предание гласит, что родная земля может накормить человека своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить себя она не может. Это святое дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьет ее воду, дышит ее воздухом и проникается ее красотой. Вот почему профессия воина, защитника Отечества была, есть и будет почетной на Руси.

Служба в армии всегда являлась настоящим мужским делом. Любой мужчина обязательно должен пройти ее, отдать долг своей Родине, научиться защищать ее.

Служба в армии в первую очередь гражданский долг каждого мужчины. Обязанность, прописанная в законе.

Можно долго рассуждать о том, полезно служить или нет, и стоит ли на год отправляться в войска. Но закон нужно соблюдать.

День призывника в Сургуте, как и по всей стране, проводится дважды в год: в период весенней и осенней призывных компаний. Так было всегда.

… В конце мая 1969 года в ряды Советской Армии ушла группа призывников нашего города и района. Тепло проводили своих воспитанников – молодых парней, коллективы управления «Сургутнефть», автотракторной конторы, конторы бурения № 4.

Каждому молодому воину был вручен памятный подарок от коллектива предприятия.

На прощальном вечере выступили представители общественности, ветераны Великой Отечественной войны с напутственными словами. Затем состоялся концерт художественной самодеятельности.

Торжественными были проводы призывников в селе Сытомино и других населенных пунктах Сургутского района.

В Сургуте перед группой будущих воинов выступил военком – майор Александр Павлушев. Он вручил каждому военный билет и напомнил сургутским парням о боевом уставе отцов, громивших гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, о традициях молодых воинов, отличившихся во время событий в Чехословакии, а также на острове Даманском, которые показали свою выдержку, собранность и дисциплину. Работник военкомата выразил надежду, что молодые сургутяне продолжат славное наследие Советской Армии. Будут отличниками боевой и политической подготовки.