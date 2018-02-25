​Географический словарь. Сапропелевое озеро близ Сургута

Вачлор (Вач-Лор) – озеро недалеко от поселка Ульт-Ягун. Специалисты утверждают, что ил (гиттия) этого водоема содержит исключительно полезные органоминеральные отложения – сапропели, которые сургутяне используют как удобрение для своих дачных участков. По всей вероятности, таких озер с полезными для человека грязями в Сургутском районе немало, только мы их не все знаем.

Верхняя Мысовая – деревня в Локосовском сельсовете, на Оби. В округе много озер, богатых рыбой водоемов. В прошлом – колхоз имени IIпятилетки, главное занятие – рыбодобыча, крупная звероферма черно-серебристых лисиц. После объединения с Ивашкинской и Лобановской артелями колхоз стал еще более мощным. Управляющим отделением одно время был Николай Михайлович Манин. В его бытность однажды в варовую пору в устье Лобановской речки рыбаки добыли в одной тони 22 тонны рыбы. В те годы звероводы получали по пять-шесть щенят от одной лисицы. Это очень высокие показатели. В настоящее время в этой деревне живут не более 30 человек, содержат огороды, скот.

Вершинное – озеро к северу от Сургута, у истоков реки Черной. Озеро и речка соединяются протокой. Рядом – буровые установки и станки-качалки, достающие нефть из земных недр.

Вокупас (Воку-Пасль) – протока, впадающая в Юганскую Обь вблизи старой деревеньки Усть-Балык. В прошлом это был центр Усть-Балыкского сельсовета Сургутского района, а Вокупас течет среди соров, вбирая в себя воды попутных ручьев и истоков. В прошлом протоку пересекала пешеходная тропа Усть-Балык – Пилюгино.

Вокыпас – протока от Покамаса на Покамас. Начинается у бывших юрт Невойлокиных.

Вуяны (Вуяяны) – речка, левый приток Малого Югана, впадает в него у юрт Ачимовых, а начинается в лесах и болотах Юганского заповедника.