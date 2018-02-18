​Географический словарь. Тайна таежной речки

Быстрая – протока с Оби на Обь. Судоходна. Рядом богатые курьи, затоны, истоки, Пеньковские и Катесовские угодья, Ярунинский сор. Раздолье для охотников и рыбаков. Не зря там поселились несколько коренных жителей Сургута.

Быстрая Сосна (Быстринка) – речка, берущая начало из болот, впадает в речку Минчимкину, которая несет свои мутные воды через другие протоки в главную реку Сибири. Так что если бочку нефти выльешь в самой вершине Быстрой Сосны (Быстринки), ядовитую жидкость все равно принесет в Обь. И так везде и всюду. Быстринские места славятся белыми грибами, брусникой. Древние стоянки первых людей Сибири.

Быстрый Кульеган – таежная речка, приток Минчимкиной. Соединившись вместе с другими протоками и истоками, течет к югу в Ионину протоку, а затем впадает в Обь. По таежным речкам всегда жили люди. Они ловили рыбу, охотились, в лесах собирали дары природы. Сейчас всюду проложены дороги, работают буровые установки. Коренные жители переехали в другие места, а здесь, на берегу Кульегана, археологи обнаружили жилище древних людей, которому не одна тысяча лет. Много еще тайн хранит в себе древняя земля Югры.

Варисово – летние и зимние юрты местных жителей Тундринского сельсовета. В 40-е годы колхоз имени Ворошилова. Рыбодобыча. Промышляли на малых речках и на Юганской Оби. Ликвидированы.

Вачемпас (узкая речка) – протока в Тундринском сельсовете. Выселок Вачемпас. Когда-то там жили ханты, ловили рыбу, добывали пушных зверьков – норок, ондатр, водяные крысы. Сейчас туда наведываются любители охоты да рыбалки. («Пас» в переводе с хантыйского – протока).