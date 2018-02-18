Здание СУ-22 находилось в самом зеленом месте за Саймой. Здесь как-то еще не вырубили сосны, которые, к сожалению, встречались далеко ни у каждого дома.

Как правило, в конторе было пусто, только изредка из-за закрытых дверей слышались телефонные звонки, разговоры о производстве, с небольшими перебоями стук печатной машинки.

К концу 60-х годов в Сургуте существовало 204 организации. Из них три объединения, несколько трестов, десятки строительных управлений. Одно из самых крупных – СУ -22. Рабочими этого управления строился поселок за Саймой, отделывались дома в микрорайонах геологов и нефтяников. В 1968 году был сдан в эксплуатацию Дом культуры «Строитель», на то время одно из лучших сооружений в городе.

В СУ-22 значилось 32 бригады, во многих доходило до 15 человек. Хороших коллективов было немало. К примеру, бригада плотников Федоренко, работающая в НПУ на строительстве жилого дома. Только за апрель 1969 года месячный план она выполнила на 193 процента. Бригада Уткина закончила ремонт здания аэровокзала раньше намеченного срока.

Бригада штукатуров-маляров Марии Захаровны Решетовой слылась одна из самых юных в управлении. Работали здесь выпускницы производственно-технического училища (ГПТУ). Самая старшая – бригадир, остальным не было и девятнадцати.

Девчата работали на ремонте квартир. Из открытых дверей доносился запах сухой штукатурки и краски, на пути ведра с раствором, мастерки, лопаты…

Мария Захаровна в забрызганной краской косынке, с приятными, немного грустными светлыми глазами рассказывала о своей бригаде:

- Ну, что же, конечно, трудно. Работала я раньше в поселке геологов, тоже бригадиром. Та бригада была из старых рабочих, опытных, а потом вызывают меня в управление: «Принимай, Мария Захаровна, новую бригаду!». Приняла. Пятнадцать человек – девчоночек из ГПТУ. И ничего. Справляемся, не хуже других работаем. Молодые только, за ними глаз да глаз нужно.

За бригаду я спокойна. Если меня нет, заменяет Лена Медведева. И слушаются ее, хотя такая же, как все. Хорошо работают Галя и Валя Суворовы.

Мария Захаровна приехала в Сургут из Новосибирска. Работала там на заводе. А здесь пришлось вспомнить старую профессию, взяться за мастерок. Безусловно, бригада молодых штукатуров-маляров была не самая лучшая в управлении и не так уж знаменита. Но вот именно такие простые ПТУшницы и делали наш город лучше, краше и привлекательней. Это была их работа.