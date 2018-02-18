​Старые слова. Вот ведь морока – в мотне моститься!

МОрок – мрак, сумерки, пасмурная погода.

МорОка – совершенно непонятные обстоятельства. Не морочь голову.

МОрось – мельчайший дождик, изморозь, туман. «Такая морозь стоит, на улицу выходить не хочется».

МорочАть – темнеть. «Если на севере показался синий морок, летом – к ненастью, зимой – к теплу».

МОрочно – пасмурно, мрачно. «Погода тихая, морочная, с сырым полутуманом, прорезываемым мелким дождем».

МосквУ показАть – детская забава: подойти сзади, обхватить ладонями за уши и потянуть вверх или приподнять.

МостИться – пристраиваться к месту поудобнее. «Но давай, ребята, мостись на палати-то».

МотАть слёзы (сОпли) на кулАк – терпеть неприятности. «Что ж, пусть берут, не мотали еще слёз на кулак, так пусть попробуют, каково из них верёвки-то вить!».

МотнЯ – устройство в форме мешка из мережи, обычно в середине невода, куда заходит основная часть рыбы.

МотЫга – человек, не имеющий постоянных привязанностей, гулящий.

МотЫжничество – распутство. «Ты что, Максимыч! Бога не боишься, про родных дочерей что говоришь! И в головоньку им такого мотыжничества не приходило…»