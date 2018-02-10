​Там, где встарь шумели сосны

Фото sp72ru.ru. Масштабы привлечения сил и средств на время строительства трассы Тюмень-Сургут не имели аналогов в стране

1966 год. Трещат морозы. Термометр показывает 39 градусов ниже нуля, а на ударной стройке новой магистрали железной дороги Тюмень-Сургут ни на минуту не прекращаются работы. Ударная стройка пятилетки одна из многих, что ведутся на тюменской земле. Пройдет полгода, и первые поезда из Тюмени двинутся до Тобольска с грузами, предназначенными для нефтяников и геологов, рыбаков и оленеводов. А назад они повезут лес, рыбу, меха – дары богатейшего сибирского края.

Трасса, где ведет работу мехколонна № 39, по праву считается лучшей, завоевавшая переходящее Красное знамя объединенного постройкома Тюменьстройпути.

Широкая лента просеки убегает вглубь тайги, пересекает топкие болота, не замерзающие даже в сильные морозы. Титанический труд. И это сделано за короткий срок.

По бокам насыпи ровными рядами стоят колышки с отметкой. По ним летом будет вестись окончательная отделка насыпи перед укладкой рельсов.

Вот и передний край. Бульдозерист Анатолий Антонович Кириченко «утюжит» своей мощной машиной мерзлую землю. Вслед за ним на отвоеванный у тайги и кустарников участок насыпается грунт. Ни днем, ни ночью не прекращаются работы. Механизаторы работают в три смены, моторы не глушатся, теплый штурвал переходит из одних рук в другие.

- Надо спешить. Останавливать машины нельзя, - говорят бульдозеристы. - Заглуши мотор на два-три часа – и мороз сделает свое дело. На заводке потеряешь много драгоценного времени, а ведь к 7 ноября 1967 года первые поезда должны пойти, строители дали слово.

Здесь, как, пожалуй, нигде, чувствуется сплоченность большого коллектива. Остановится экскаватор – остановятся и автомашины, не подготовит площадку вовремя бульдозерист – некуда будет сыпать грунт, значит, остановятся и экскаваторы, и автомашины…

И строители это понимают. Резервная техника всегда наготове.

Год назад, в трескучие морозы, высадился первый «десант» строителей. Их было 12. Они приехали из Кузбасса, где строили железную дорогу Артышка – Подобас. Им предстояло выбрать площадку будущего поселка, срубить несколько домов, чтобы принять первую партию строителей.

- Не все, конечно, пришли с нами, - рассказывает начальник мехколонны Яков Ильич Фрейдин, – некоторые остались. Ведь там мы работали в хороших условиях, все время вблизи городов и крупных населенных пунктов, многие жили в благоустроенных квартирах. Но основной костяк, который строит уже не первую и не вторую железную дорогу, приехал сюда. Золотые люди. Эти не за деньгами гонятся, не за славой, это настоящие строители, рабочая косточка.

… Газик несется по насыпи. Под колеса убегает километр за километром отполированная до блеска колесами машин колея. А впереди все та же, суживающаяся вдали насыпь. Кажется, она нигде не оборвется, будет идти бесконечно. Но нет, вот и конец. Дальше только просека. Огромные воронки, ухабы, исполосованная гусеницами в разных направлениях мерзлая земля, исковерканные березы, торчащие корни – все это говорит о недавней схватке людей и техники с природой.