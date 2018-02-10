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«… выдохните все сразу!..»

Фото gna.center
Фото gna.center

Письма затерялись в тайге.

Какое расстояние от Сургута до Нефтеюганска? Товарищ Березуцкий утверждает, что девять тысяч. Еще бы! Письмо из Сургута до Нефтеюганска идет одиннадцать дней, а газета тринадцать.

А в Сургутском отделении связи восседает в кресле Владимир Яковлевич Скибин и все не удосужиться послать такую вот примерно инструкцию:

«Начальнику почтового отделения тов. Березуцкому.

Доводим до вашего сведения, что подходит конец года. К сему прилагаем перечень выписанных газет и журналов для оперативной доставки их подписчикам».

А затем в сотни пунктов и параграфов научно изложить, как доставлять жителям поселка свежие газеты, письма и телеграммы.

Тогда бы тов. Березуцкий был во всеоружии. Тогда бы он живо собрал руководящий состав трех подопечных филиалов почты и выступил с докладом на тему: «Почему нет в поселке почтовых конвертов, почему с опозданием ходит почта».

Он бы говорил о том, что в почтовых отделениях лежат сваленные в кучу газеты. А затем бы глядишь, начались и прения о том, когда и в какой форме начать доставку свежих газет жителям Нефтеюганска. А пока тов. Березуцкий пребывает в неясности. И даже к докладу «Газета есть духовная пища народа» не готовится.

Поговаривают еще, что товарищи Скибин и Березуцкий собираются завести собачью упряжку. Еще бы! В наших «диких» районах ни самолетов, ни вертолетов для пересылки корреспонденции нет.

Только вот не знают, поддержат ли эту мысль райком партии и райисполком?

В. Гостев.

Случай!

К остановке подошел автобус. В него влезло столько народу, сколько могло влезть. Потом влезло еще столько же… Еще… Еще…

Остался один человек. Он бегал от передней двери к задней и кричал:

- Граждане, выдохните все сразу!.. Еще один человек влезет…

Граждане выдохнули, человек влез, а вздохнуть уже никто не смог… Дальше поехали бездыханные.

Ф. Камов.

Самый… самый

Кто это сказал, что председатель Сургутского рыбкоопа тов. Макаров самый обыкновенный человек? Даю честное ершовское слово, что Александр Данилович – личность, несомненно, выдающаяся. Ведь именно им и никем другим завоеваны лавры чемпиона Сургута и района… по молчанию. Да, по молчанию! Ни кто другой, как тов. Макаров «героически» отмалчивается на выступления всех газет. Только он, Александр Данилович сможет с присущей ему стойкостью не менее квартала держать в своем столе жалобы и заявления.

(Из сатирической рубрики «Ёрш»)


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10 февраля в 10:10, просмотров: 1927, комментариев: 0


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