​Географический словарь Сургутского района. В нашей местности – глина?

Белоярская – протока с Оби на Обь. Раньше жители Белого Яра ее называли Домашняя протока. Место исключительно богатое. Зимой, во время загара, местные рыбаки за несколько дней вылавливали полугодовой план рыбодобычи, а это 20-25 тонн язя и щуки. «Красные» обозы перевозили добычу на Сургутский рыбокомбинат.

Белый Яр – старинное поселение в семи километрах к западу от Сургута. В XIXвеке в вязи с развитием судоходства построена пристань с казенными амбарами, позднее открыты метеостанция и водомерный пост. В 1900 году протянута первая телефонная линия от Сургута. В 30-е годы организован колхоз имени Ворошилова, затем после объединения ряда мелких артелей (Романовская Половинка, Пилюгино, Сайгатино) – колхоз «Путь Ленина». Председателем колхоза много лет работал почетный гражданин города Сургута Георгий Гаврилович Кушников. На Белом Яру есть улица его имени.

Белый Яр сегодня – это одно из крупных городских поселений Сургутского района.

Березовая – речка, берущая начало от Сургутской заимки, впадающая в Юганскую Обь, по пути следования подпитывается многочисленными ручьями, истоками, Полоем, Коимом. В среднем течении – остров Кедровый, красивейшее место, откуда открывается великолепный вид на луга и озера поймы реки Оби. Святыня местный жителей. Кладбище.

Березовая – речка к северу от Сургута, впадает в речку Замятину, которая в свою очередь отдает воды реке Черной.

Большой Вачим, Малый Вачим – протоки, соединяющие Обь с рекой Тром-Аган. Пространство между протоками занимают Обской и Большой Вачимский сора. Вачимы – напротив верхнего устья Юганской Оби.

Большое болото – находится к югу от села Локосово. В центре болота – озеро. С Большого болота и озера берет начало речка Пеньковский Еган, которая впадает в Пеньковскую протоку. Южнее большого болота – Афонькино болото.

Боровое – озеро к северу от села Сытомино. В округе еще несколько десятков больших и малых озер, а всего их в Сургутском районе несколько тысяч – пять или шесть.

Борок – так называлось место на пойме реки напротив Сургутской районной больницы. Очень примечательный для города участок. Там имелись значительные запасы глины, которую использовали во время седой старины, в том числе и при строительстве Сургутской церкви во второй половине XVIII века. Позднее делали кирпич. Старожилы до сих пор помнят Казарцевские амбары и навесы, где сушили и хранили сырец. Алексей Маркович Казарцев был мастером при кирпичном производстве.