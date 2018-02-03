​Старые слова. Кто съедал «облезлый хвост»?

МОлонья – молния. «А тут же рядом стоит великан, расщепленный молоньей, иногда также с черными подпалинами».

МолОсное – скоромная еда, употребление которой не дозволялось во время поста. «Разговляются крестьяне после заутрени молосным: яйцами, пирожками с различными начинками, блинчиками, щами, «жарким» (жареное кушанье), творогом со сметаной.

МолчАнки – игра. Начинается со слов: «Чок, чок, зубы на крючок и молчок!» или «Тише, тише, кот на крыше. Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест!». Смысл игры в том, кто кого перемолчит, у кого больше терпение.

МолчАнна водА – настой, которым сургутяне в конце XIX века лечили детей от болезни, называемой «испугом». «… лечат внезапным обливанием так называемой «молчанной» или «колокольной» водой. Вода эта добывается таким образом: в 12 часов ночи мать больного ребенка берет воду в заранее намеченном месте при слиянии трех ручьев. С этой водой она, молча, отправляется на колокольню. Здесь она обливает принесенной водой большой колокол (по другим рассказам – три колокола) и стекающую с колокола воду собирает в особую посуду, после чего эта вода приобретает целебную силу».

МонАх в нОвых штанАх – мальчишеская дразнилка при виде кого-либо из однокашников в обнове. «Монах в новых штанах! – Он и еще добавить чего-то хотел, да придержал язык, дедушки постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому что Саньке – сам-то сроду не нашивал новых валенок, штанов, а сапоги… и во сне ему не снились».

МОрда – орудие для ловли рыбы. Представляет собой два изготовленных из ивовых прутьев или сосновых дранок усеченных конуса.