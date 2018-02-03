16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,2012   EUR  75,6392  

​Старые слова. Кто съедал «облезлый хвост»?

МОлонья – молния. «А тут же рядом стоит великан, расщепленный молоньей, иногда также с черными подпалинами».

МолОсное – скоромная еда, употребление которой не дозволялось во время поста. «Разговляются крестьяне после заутрени молосным: яйцами, пирожками с различными начинками, блинчиками, щами, «жарким» (жареное кушанье), творогом со сметаной.

МолчАнки – игра. Начинается со слов: «Чок, чок, зубы на крючок и молчок!» или «Тише, тише, кот на крыше. Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест!». Смысл игры в том, кто кого перемолчит, у кого больше терпение.

МолчАнна водА – настой, которым сургутяне в конце XIX века лечили детей от болезни, называемой «испугом». «… лечат внезапным обливанием так называемой «молчанной» или «колокольной» водой. Вода эта добывается таким образом: в 12 часов ночи мать больного ребенка берет воду в заранее намеченном месте при слиянии трех ручьев. С этой водой она, молча, отправляется на колокольню. Здесь она обливает принесенной водой большой колокол (по другим рассказам – три колокола) и стекающую с колокола воду собирает в особую посуду, после чего эта вода приобретает целебную силу».

МонАх в нОвых штанАх – мальчишеская дразнилка при виде кого-либо из однокашников в обнове. «Монах в новых штанах! – Он и еще добавить чего-то хотел, да придержал язык, дедушки постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому что Саньке – сам-то сроду не нашивал новых валенок, штанов, а сапоги… и во сне ему не снились».

МОрда – орудие для ловли рыбы. Представляет собой два изготовленных из ивовых прутьев или сосновых дранок усеченных конуса.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

03 февраля в 11:51, просмотров: 1830, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Кадеты из Сургутского района встретят День Победы в городе-герое // ВИДЕО ПРОВОДОВ

​Кадеты из Сургутского района встретят День Победы в городе-герое // ВИДЕО ПРОВОДОВ
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 12:13
199 0
​Руководитель СМДТ Тамара Лычкатая отмечает юбилей

​Руководитель СМДТ Тамара Лычкатая отмечает юбилей
Одной из первых юбиляра поздравила председатель думы города Надежда Красноярова
Сергей Степанов Сегодня в 09:35
373 0
"Список Форбс" Сургута // ИНФОГРАФИКА

"Список Форбс" Сургута // ИНФОГРАФИКА
Рейтинг доходов депутатов окружной думы от СИА-ПРЕСС
Редакция СИА-ПРЕСС 05 мая в 23:28
810 3
Сибпромстрой временно закроет доступ из подъездов в один из своих паркингов

Сибпромстрой временно закроет доступ из подъездов в один из своих паркингов

Таким образом компания борется с вандалами
Полина Амирова 04 мая в 17:13
743 0
​«Мстители: Война бесконечности». 10 причин сходить на новый фильм Marvel (без спойлеров)

​«Мстители: Война бесконечности». 10 причин сходить на новый фильм Marvel (без спойлеров)
Такого от фильма про супергероев вы вряд ли ждали
Анастасия Якупова 04 мая в 17:00
651 0
Что вам нравится в Сургуте? // ТЕСТ

Что вам нравится в Сургуте? // ТЕСТ
Перед вами 33 фотографии, иллюстрирующие особенности нашего города. Поставьте лайк или дислайк и посмотрите, сколько сургутян солидарны с вами!
Редакция СИА-ПРЕСС 04 мая в 15:41
1045 2
Где в Сургуте подготовят питомца к летнему сезону? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Где в Сургуте подготовят питомца к летнему сезону? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Домашним животным, если вы берете их с собой на отдых, как минимум потребуется вакцинация
Лилия Сулейманова 04 мая в 15:04
621 2
​Свеча памяти, автопробег, Бессмертный полк, реконструкция битвы и салют: как в Сургуте отметят День Победы // ПРОГРАММА

​Свеча памяти, автопробег, Бессмертный полк, реконструкция битвы и салют: как в Сургуте отметят День Победы // ПРОГРАММА
Анастасия Якупова 03 мая в 17:19
1248 1
Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?

Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?
«Если разбираться с новостью подробнее, сразу вспоминается анекдот: «не «Волгу», а три рубля; не выиграл, а проиграл – а в остальном всё верно»
Анастасия Якупова 03 мая в 14:51
821 1
Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ

Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ
В списках значатся 5224 дошкольника. Больше всего — с трех до четырех лет
Александра Поткина 03 мая в 12:10
792 0
​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор

​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор
Редакция СИА-ПРЕСС 03 мая в 10:56
1735 40
​Тренер

​Тренер
В последнее время часто повторяю, что в российском кино без опаски можно ходить только на фильмы про спорт.
Светлана Мосендз, кинолюбитель 02 мая в 12:00
610 0
Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд

Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 01 мая в 16:24
1226 2
Первомай был и остается символом мира и единения

Первомай был и остается символом мира и единения
В этот день мы выражаем признательность, в первую очередь, представителям старшего поколения, приехавшим со всех союзных республик в ­­­­­­­­центр сразу шести ударных комсомольских строек.
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 мая в 11:26
1166 25
​Первомай – праздник тех, кто ставит высокие профессиональные цели и следует им!

​Первомай – праздник тех, кто ставит высокие профессиональные цели и следует им!
Ирина Урванцева, депутат думы Югры, главврач БУ «Окружной кардиологический диспансер» 01 мая в 10:59
449 0
Этот праздник по праву можно назвать всенародным и, пожалуй, уникальным. Май – время, когда природа празднует свое цветение!

Этот праздник по праву можно назвать всенародным и, пожалуй, уникальным. Май – время, когда природа празднует свое цветение!
Хочу пожелать вам огромного счастья и радости
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 01 мая в 10:39
466 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика