Такие старые слова

МАсленник – гриб маслёнок.

МатерИк – местность, лежащая за пределами речной долины. Она всегда бывает более или менее возвышенная, покрыта лесом и состоит из неширокого, сопровождающего реку увала, за которым болота простираются непременно на десятки верст. Материк, лежащий по правую сторону Оби, местное население называет Северною горою, а лежащий по левой стороне – Полуденной.

МатерИшный – расположенный на материке, материковый. «Любимое тетерев сиденье в полдень – это громадные, материшные, как здесь говорят, сосны».

МатЕрия – любая ткань. Раньше так и говорили: «Сшила бы тебе рубаху, да материи нету».

МатерОк – непристойное выражение. «Похабник из похабников. Только матерки и вылетают».

МАтка – деревянная опорная балка, удерживающая потолок избы; вообще несущая конструкция. «Семен Егорович прятал деньги где-нибудь под маткой, в завозне, иногда забывал о них, и они потом сгорали при пожарах». Караван плотов (плотоматка). «В устье Салыма формировали плотоматки для дальнейшего сплава до Салехарда». Картофелина, посаженная весной, отдавшая все питательные вещества для роста молодого картофеля и ставшая к моменту уборки урожая дряблой, обессиленной. Вожак партии игроков в лапту или другую игру, основанную на противостоянии двух групп. «Когда чуги расставлены, начинается деление игроков на две равные партии: выходят сначала два главных игрока, называемые матками, к которым подходят пары и спрашивают: матки, матки, есть али нет? земля али камень? огонь али вода? и пр., и таким образом делятся». В Сургуте спрашивали: «Матки, матки, чьи отгадки?»