23 октября 1934 года под названием «Организатор» вышел первый номер Сургутской районной газеты. Затем, учитывая ходатайства колхозников района, бюро райкома партии 13 января 1935 года переименовало свой орган в газету «Колхозник».

В день первой годовщины выхода газеты, 23 октября 1935 года, в приветствии райкома и райисполкома говорилось: «Бюро сургутского райкома и президиум райисполкома в день первой годовщины горячо приветствуют селькоров и сотрудников районной редакции газеты.

В первый год существования печатного органа селькоры, сплотившись вокруг райпарт­организации и районной газеты, оказали районной партийной и советской организациям огромную помощь. В течение года газета селькоровскими заметками вскрывала вылазки шаманов, бюрократов, воров, жуликов, пробравшихся в хозяйственный и кооперативный аппарат, письмами лучших ударников мобилизовала трудящихся на выполнение хозяйственно-политических планов, показывала на своих страницах лучших людей района — рыбаков, охотников, руководителей колхозов, намечая проводить в жизнь лозунги нашей партии…» <...> «Бюро райкома и президиум райисполкома уверены, что селькоры и коллектив сотрудников редакции впредь будут умело владеть своим оружием, учась и непосредственно участвуя в работе колхозов, кооперативов, Советов, бригад, оправдывая доверие Советской власти».

В 1934 году трест Уралполиграф дал указание директору окружной типографии Алексею Михайловичу Полякову открыть районные типографии в Сургуте и Березово. В Сургут он поехал сам и повез ученика-наборщика Нохрина, окончившего Свердловское фабрично-заводское училище, и ручную печатную машину «Бостонку».

Шрифты и краска были в Сургуте раньше. Причем типографская краска, отправленная через кооперацию, была распродана населению. Но кое у кого сохранилась, так как после покраски она не сохла, и ее забраковали. Пришлось собирать эти остатки, чтобы выпустить первые номера газеты.

Небогатым было и шрифтовое хозяйство: три шрифта текстовых и пять — шесть для заголовков — такова была полиграфическая база.

В 1966 году товарищ Поляков вспоминал, как он помог тогда первому редактору газеты Алексею Ивановичу Ратникову выпустить два номера районной газеты: «После этого прошло 32 года. Сегодня газета вступает в 33-й год своей жизни, выпущен 3 054-й номер. За эти годы изменилась вся страна, а вместе с нею и наш район— он превращается в третье Баку нашей Родины. Выросли и люди. Среди рабкоров и селькоров газеты – сотни трудящихся района, инженеров, техников, рабочих и служащих. В коллективе редакции работают молодые и способные журналисты. Изменилась и полиграфическая база. На вооружении типографии современные электронногравировальные, строкоотливные и другие совершенные машины, позволяющие выпускать высококачественную продукцию. Коллектив полиграфистов вырос до 15 человек высококвалифицированных специалистов».

Уже с конца 1966 года Сургутская типография превращалась в самостоятельное промышленное предприятие, а также увеличивался формат и периодичность выхода газеты.