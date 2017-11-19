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​Три шрифта текстовых...

23 октября 1934 года под названием «Организатор» вышел первый номер Сургутской районной газеты. Затем, учитывая ходатайства колхозников района, бюро райкома партии 13 января 1935 года переименовало свой орган в газету «Колхозник».

В день первой годовщины выхода газеты, 23 октября 1935 года, в приветствии райкома и райисполкома говорилось: «Бюро сургутского райкома и президиум райисполкома в день первой годовщины горячо приветствуют селькоров и сотрудников районной редакции газеты.

В первый год существования печатного органа селькоры, сплотившись вокруг райпарт­организации и районной газеты, оказали районной партийной и советской организациям огромную помощь. В течение года газета селькоровскими заметками вскрывала вылазки шаманов, бюрократов, воров, жуликов, пробравшихся в хозяйственный и кооперативный аппарат, письмами лучших ударников мобилизовала трудящихся на выполнение хозяйственно-политических планов, показывала на своих страницах лучших людей района — рыбаков, охотников, руководителей колхозов, намечая проводить в жизнь лозунги нашей партии…» <...> «Бюро райкома и президиум райисполкома уверены, что селькоры и коллектив сотрудников редакции впредь будут умело владеть своим оружием, учась и непосредственно участвуя в работе колхозов, кооперативов, Советов, бригад, оправдывая доверие Советской власти».

В 1934 году трест Уралполиграф дал указание директору окружной типографии Алексею Михайловичу Полякову открыть районные типографии в Сургуте и Березово. В Сургут он поехал сам и повез ученика-наборщика Нохрина, окончившего Свердловское фабрично-заводское училище, и ручную печатную машину «Бостонку».

Шрифты и краска были в Сургуте раньше. Причем типографская краска, отправленная через кооперацию, была распродана населению. Но кое у кого сохранилась, так как после покраски она не сохла, и ее забраковали. Пришлось собирать эти остатки, чтобы выпустить первые номера газеты.

Небогатым было и шрифтовое хозяйство: три шрифта текстовых и пять — шесть для заголовков — такова была полиграфическая база.

В 1966 году товарищ Поляков вспоминал, как он помог тогда первому редактору газеты Алексею Ивановичу Ратникову выпустить два номера районной газеты: «После этого прошло 32 года. Сегодня газета вступает в 33-й год своей жизни, выпущен 3 054-й номер. За эти годы изменилась вся страна, а вместе с нею и наш район— он превращается в третье Баку нашей Родины. Выросли и люди. Среди рабкоров и селькоров газеты – сотни трудящихся района, инженеров, техников, рабочих и служащих. В коллективе редакции работают молодые и способные журналисты. Изменилась и полиграфическая база. На вооружении типографии современные электронногравировальные, строкоотливные и другие совершенные машины, позволяющие выпускать высококачественную продукцию. Коллектив полиграфистов вырос до 15 человек высококвалифицированных специалистов».

Уже с конца 1966 года Сургутская типография превращалась в самостоятельное промышленное предприятие, а также увеличивался формат и периодичность выхода газеты.


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19 ноября 2017 в 10:54, просмотров: 1730, комментариев: 0


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