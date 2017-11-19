​Убрать ворота

Аэропорт принято называть воздушными воротами города. В Сургуте сначала это было в переносном смысле. А вот в прямом воздушные ворота Сургута появились благодаря студентам Московского художественного училища памяти 1905 года Игорю Китайко и Юрию Покидову, которые приезжали весной 1966 года в наш город по комсомольской путевке. Они нарисовали эскизы и сделали расчеты оформления площади перед аэропортом.

Не остались без внимания и речные ворота города. По эскизам художников была оформлена стендами и аркой территория речного порта. Материал сюда потребовался самый простой: дерево, древесно-стружечные плиты и трубы.

На этом не кончилось комсомольское шефство художников-оформителей столицы. Летом 1966 года в Сургут приехала группа художников из шести человек. Они взялись за художественное оформление центральной части нашего города.

Застрельщиками доброго дела являлись рабочие рыбоконсервного комбината. Каждый год они озеленяли и благоустраивали свое предприятие. Ежегодно они обращались с призывом сделать наш город красивым. Рыбаки и консервщики принимали обязательства по благоустройству предприятия, и буквально за два года были проложены новые километры тротуаров. На территории комбината выросли новые деревья, зацвели цветы. Улучшился быт самих рабочих. От реки до улицы Федорова был проложен водопровод.

Доброе начинание рабочих рыбокомбината находило поддержку среди всех сургутян.

Силами общественности в нашем городе высаживались молодые деревца. На озеленение были подняты профсоюзные, комсомольские, пионерские организации, все члены общества охраны природы — все, кому было дорого настоящее и будущее нашего города.

В связи с этим припомнился случай, рассказанный в свое время Петром Мунаревым, как перед одной из первых октябрьских годовщин Сургутский райисполком дал указание: «Убрать Советские ворота». В честь освобождения Сургута от кулацких банд на перекрестке центральных улиц была воздвигнута простенькая, из круглого леса, триумфальная арка. Называлась она: «Советские ворота».

«Убрать» — значит украсить, привести в порядок. Ведь недаром же во многих уголках России говорят: «Надо к празднику убраться», и все понимают, что надо прибрать, украсить. Понимал это, наверное, и Степан Ефимович Кайдалов — коренной сургутянин, шутник и весельчак, избранный в 30-х годах председателем Сельского совета, но поступил он все же по-своему. Послал двух плотников, и те арку спилили. Это называется «убрали» «Советские ворота». Что это? Жестокость? Нет, не жестокость, что-то другое, чему трудно подобрать слово или определение. Ведь это сделал не какой-то хулиган, это поступок официального лица, обреченного полномочиями созидания, но не разрушения. Но сквозь такие действия проглядывается четкий намек: «Давайте четкие, грамотные указания». С тех пор «Советские ворота» не восстанавливались.