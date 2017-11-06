​Молчат колокола дальнего боя

Июль 1966 года. С раннего утра в речном порту оживленно. Вот с подъехавшего грузовика сошла большая группа людей. Они спешат на теплоход, отходящий в Омск. У камеры хранения ручного багажа, громко переговариваясь, пассажиры получают и сдают чемоданы. У вокзальной кассы — очередь за билетами. В просторном зале ожидания за столиками несколько человек аппетитно завтракают, некоторые читают книги, газеты, журналы.

Двое стоят у окна. Молодая женщина с удивлением говорит:

— Смотри, Костя, сколько здесь судов. В третьем году, когда мы проезжали Сургут, не было столько! А нынче весь берег заставлен… Большой пристань стала.

— Это уже не пристань — порт, — заметил проходивший начальник речного вокзала, товарищ Белозеров. — Приезжайте на будущий год, набережной не узнаете: в бетон оденем берег…

— Какой красивый катер! — с восхищением воскликнула она.

— Это не катер, а плавучий кран, — поправили ее.

— Сойдем на берег, посмотрим поближе эту махину, узнаем, как она работает, — предлагает спутница.

Однако на работу механизмов пассажирам посмотреть так и не удалось — краны бездействовали.

А причина была проста: нет четкости в работе диспетчерского аппарата

порта.

— Механизаторы отдают все силы, чтобы по их вине не было простоев, — пытался объяснить заместитель начальника порта Юрий Михайлович Мелихов. — Однако первые краны выпуска 1955-1965 годов нет-нет, да и выйдут из строя.

Необходимо упомянуть, что управление Иртышского пароходства мало помогало Сургутскому порту во время зимнего ремонта судов и механизмов. Запасными частями ремонтные мастерские не были обеспечены.

«В диспетчерской службе речного порта — вопиющая неорганизованность, — рапортовал на сессии районного совета председатель Сургутского районного комитета народного контроля Виктор Федорович Редикульцев. — А сколько беспорядка с клиентурой! В коммерческом отделе — хаос…

Нет никакой последовательности и в обработке судов. Баржи и самоходки по несколько раз отводятся с рейда на причал и обратно. Слабо предъявляются претензии к организациям, затягивающим обработку грузов…

Вызывает беспокойство и пассивность партийной организации порта. Ведь еще в канун навигации бюро райкома партии серьезно предупредило секретаря парторганизации товарища Петелина и порекомендовало ему больше уделять внимания развертыванию массово-политической работы среди коллектива порта. Но дело с точки не сдвинулось. Пройдитесь сегодня по территории предприятия, вы не встретите конкретных боевых призывов, мобилизующих речников на досрочное выполнение плана первой навигации…»