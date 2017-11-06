​Для пользы дела

Вторая половина марта 1964 года выдалась на удивление теплой. Особенно долгожданное солнышко приветливо улыбалось мальчишкам и девчонкам, радующимся в эти дни всему: каникулам, возможности наиграться вволю, забыв обо всем, погрузиться в мир любимых книг, весне, наконец-то заглянувшей к нам, северянам.

Что же интересного сулили весенние каникулы сургутским школьникам?

Интересным для учащихся был смотр художественной самодеятельности. 25 марта в клубе рыбников выступили юные артисты из Затонской начальной школы, школы имени Гагарина и Сургутской восьмилетней школы, а 26 марта — из Сургутской и Нефтеюганской средних школ и Чеускинской восьмилетней школы.

В эти дни с утра зал клуба рыбников был переполнен желающими посмотреть, в чьей же школе окажутся самые лучшие певцы, чтецы и танцоры.

27 марта 12 сильнейших школьников «сражались» в звании чемпиона района по лыжам. В этот же день в национальном интернате открылся музей Владимира Ильича Ленина, где ребята смогли познакомиться с деятельностью вождя, книгами, которые особенно любил Ильич, перепиской, которую вели сургутские школьники с ленинскими музеями, находящимися в различных городах нашей страны. Экскурсоводами в музее стали сами ребята.

Надолго запомнился школьникам районного центра и пионерский слет «Пусть всегда будет солнце», который состоялся 30 марта. На слет прибыли делегации юных пионеров Англии, Франции, Кубы, Венгрии и других стран. У каждой делегации были свои песни, пляски, свои национальные одежды, свои пионерские галстуки.

31 марта юные гагаринцы побывали в школе на утреннике книги.

Во всех школах прошел месячник по сбору золы, и к концу каникул победители получили поощрение от Сургутского районного отдела народного образования.

В кинотеатре «Октябрь» ежедневно для пионеров и школьников демонстрировались художественные фильмы.

Интересный случай произошел в Сургуте в дни весенних школьных каникул годом раньше.

В конце марта, когда рушились дороги, начальник Сургутской нефтеразведочной экспедиции пригласил в кабинет сильнейших сургутских лыжников Юрия Щепеткина и Владимира Савина. Разговор был коротким.

«Ребята, — сказал начальник экспедиции Марк Моисеевич Биншток, — вы умеете ставить рекорды на лыжных соревнованиях. Это хорошо! А сейчас помогите предприятию выполнить план по гравиметрическим работам…»

Спортсмены согласились и на вертолете улетели в таежный поселок Тайлаково, где очень нужна была их выносливость, способность преодолевать большие расстояния. В день с приборами они проходили по 25-30 километров и внесли свою долю в выполнение ответственного задания.

Замечательным спортсменам, которые не раз отстаивали на физкультурных соревнованиях честь района, оказались не страшны ни глубокие сугробы, ни другие трудности.