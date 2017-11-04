90 лет Сургутской ОКБ. ​Поредел тот старый парк...

Газета "Новый Город" сделала специальный выпуск в честь 90-летнего юбилея Сургутской окружной клинической больницы. Представляем вам материал из этого выпуска.

Больничный парк. Нет-нет, в старину это место парком не называли. В начале прошлого века это была просто западная окраина Сургута, а парк с прилагательным «больничный» появился в 30-е годы. Но старожилы говаривали, что никто и никогда не узаконивал этого названия, просто оно прижилось в народе, хранилось в его памяти, передавалось из уст в уста. В этом красивейшем парке, на берегу речки Боровушки и берет свое начало сургутское здравоохранение.

Согласно архивным данным, в 1921 году организован уездный отдел здравоохранения, а в 1923 году проведены первые курсы оспопрививателей.

Но если уж копать глубже, ссылаясь на источник 1886 года исследователя Тобольского Севера Сергея Швецова, в Сургуте «…больница устроена на 12 кроватей, имеется при ней аптека и врач с фельд­шерами, но она не пользуется популярностью среди населения, больных в ней почти никогда не бывает, так как горожане предпочитают лечиться у разных знахарей, остяцких шаманов и пр. Из округа же иногда лежат в ней остяки, но они попадают сюда не по собственному желанию, а только вследствие особых распоряжений местных властей, случайно натолкнувшихся на больного инородца».

В 1929 году здешние мастера построили типовую больницу на 25 коек. Прекрасное здание по тем временам — просторное, светлое, чистое. Вскоре рядом появились жилой дом для врачей, кухня, водокачка, конный двор, разные подсобные помещения. Все сделано добротно, на долгое время.

В те же 20-е и 30-е стационарные лечебные учреждения открылись в Угуте, Локосове, Сытомине, Югане. Медицинские работники регулярно наведывались в самые отдаленные стойбища оленеводов, охотников и рыбаков. Тогда и началась организованная и постоянная борьба с такими страшными заболеваниями как оспа, тиф, туберкулез, парша и другими, которые на протяжении столетий нещадно губили местное население.

Сейчас трудно сказать, когда в Сургуте была сделана первая операция. Скорее всего, это произошло задолго до войны. Потому что уже тогда здесь работали хорошие специалисты.

Виктор Петрович Приходько — отличный хирург. В 30-е годы, когда зарождалась желудочная хирургия, он выполнял резекции желудка при осложненной язве желудка и двенадцатиперстной кишки. А ведь подобные операции были уделом крупных университетских клиник страны. Операции по заболеваниям щитовидной железы также с успехом выполнялись этим замечательным хирургом в районной больнице в те годы. Он одинаково профессионально делал плановые и экстренные операции, которые проводились, как правило, под местной анестезией. Естественно, оказывал высококвалифицированную помощь больным с травмами, а также выполнял операции по гинекологическим показаниям.

Война, конечно же, задержала развитие здравоохранения в глубоком тылу. Многие специалисты ушли на фронт, в военные госпитали. В больницах не хватало белья, перевязочных материалов, лекарств. Но несмотря на все трудности и лишения, работа продолжалась.

В 1942 году работал и организатор сургутского здравоохранения — замечательный хирург Владимир Петрович Пантеровский. При свете керосиновых ламп и свечах он проводил самые тяжелые операции. Этим хирургам приходилось особенно сложно, так как не было квалифицированных помощников. Да что уж — приходилось экономить обыкновенную марлю, салфетки, вату. Бинты никогда не выбрасывали после первого применения. Специально обработанные, они вновь шли в дело. Гипс заменяли деревянными шинами, грелки — бутылками с горячей водой. Ассистентами при операциях были медсестры. Медицинская сестра выполняла функции анестезиолога.

Верным помощником Пантеровского на протяжении многих лет была операционная сестра Мария Александровна Кошкарова. Всю жизнь она посвятила нашей районной больнице. А супруга Владимира Петровича, Зинаида Дмитриевна Голубкова, официально считалась терапевтом, но успешно справлялась с обязанностями невропатолога, педиатра, лечила туберкулез, инфекционные болезни. Надо сказать, что в то время медицинские специалисты были врачами самого широкого профиля. К ним шли со всеми болезнями, что бы ни случилось.

Особый след в здравоохранении Сургута оставили 50-е годы. Именно тогда у нас начала развиваться специализированная помощь населению. На смену Пантеровскому приехала молодой врач-хирург Людмила Андреевна Груздова, ставшая впоследствии Менщиковой. И ей приходилось оперировать при свете керосинки, и при ней инструмент и материалы стерилизовали в автоклавах, которые «работали» на сосновых да березовых чурочках.

«У Менщиковой были поистине золотые руки, — так отзывалась о хирурге Полина Афанасьевна Кубасова. — Я ей не раз ассистировала. Людмила Андреевна была строгим человеком, но она не журила людей без дела. Случалось, ночью приезжали за мной. Бросала все и бежала в родильное отделение».

Людмила Андреевна Менщикова была главным врачом больницы, депутатом райсовета, членом исполкома, заслуженным врачом республики, почетным гражданином Сургута.

Забот у Людмилы Андреевны хватало — на ее попечении была вся больница. Управившись с делами в хирургическом отделении, она направлялась на обход по другим службам.

В 1971 году на должность главного врача Сургутской районной больницы был назначен Юрий Алексеевич Мурчич. «Нужно было браться за работу, засучив рукава, обеспечивать больничные корпуса теплом, в срочном порядке строить новые сооружения, — вспоминал Юрий Алексеевич. — Не хватало врачей, жилья, но худо-бедно квартирами, общежитиями старались обеспечивать. Приходилось работать без выходных, с утра до позднего вечера, много ездить по деревням и селам, национальным поселкам. Транспорт использовали любой — самолеты и вертолеты, вездеходы, катера, оленей».

В 1973 году произошла реорганизация сургутского здравоохранения, оно было разделено на городское и районное. В микрорайоне Нефтяник было построено новое здание больницы НГДУ, куда были переданы хирургическое и родильное отделения. Часть специалистов районной больницы также перешли в новую больницу, главным врачом которой был назначен Мурчич. А районное здравоохранение и районную больницу возглавил Александр Иванович Вялков.

Постепенно стали сносить старые постройки, возводили с помощью нефтяников новые деревянные корпуса на территории райбольницы.

Поредел старый больничный парк. Деревьев осталось совсем немного, не найти ни одного кедра. Перевелись березы и черемухи. Исчезла и речка Боровушка.

На территории бывшего парка построен большой жилой дом, магазин под названием «Ярославна», проложена широкая дорога, ведущая неизвестно куда, появились особняки богатых людей.

Районная больница давно уже переехала в новое девятиэтажное здание на берегу Саймы. Не так давно была разобрана последняя деревянная постройка, где ранее располагалось лечебно-ди­агностическое отделение Сургутского противотуберкулезного диспансера.