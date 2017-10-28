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​Чтобы помнили дети. В Сургуте прошла встреча, посвящённая Ивану Кайдалову

В четверг, 19 октября, в Центре патриотического наследия состоялась встреча «Под знаком особой секретности», посвященная участнику Великой Отечественной войны, разведчику, артиллеристу Ивану Андреевичу Кайдалову.

Встреча состоялась в рамках краеведческого проекта «Солдат Отечества», разработанного Сургутским краеведческим музеем и клубом «Фронтовые подруги».

Послушать историю жизни Ивана Кайдалова пришли представители администрации и думы города, члены общественной организации ветеранов-пограничников «Контрольно-следовая полоса», родные и близкие героя, учащиеся и педагоги Естественнонаучного лицея и школы № 18, представители общественных организаций Сургута.

«У нас в городе стало хорошей традицией вспоминать тех, кто в страшные годы войны защищал свою Родину. Спасибо краеведческому музею за то, что на этой площадке помогают нам узнавать уникальные данные о наших земляках и за возможность отдать им дань уважения и памяти», — обратился к гостям и организаторам встречи депутат Виктор Рябчиков.

Проект «Солдат Отечества» стартовал в Сургуте в 2008 году. Каждый год специалисты краеведческого музея проводят встречи, посвященные коренным сургутянам, для всех, кого интересует история города.

«Готовя каждую встречу, мы всегда волнуемся. Этому проекту уже десять лет. Наши специалисты уделяют ему много времени и сил, работают в архивах, чтобы найти что-то интересное, ведь у нас так много нераскрытых страниц, — рассказала директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина. — Мы расскажем о каждом сургутянине военного времени — они все совершили подвиг, не важно, уйдя на фронт или работая в тылу. Мы должны гордиться Сугутом и его жителями».

Руководитель «Фонда Победы» Олег Лапин вспомнил первое 9 Мая, которое он встретил в Сургуте: «В 1995 году, когда я только приехал к своим родителям из Севастополя в Сургут, День Победы выдался очень теплым — было +25 градусов, но вечером лег снег. Я хорошо помню, что на праздник вышло много ветеранов и им не хватало места возле памятника. Сегодня, к сожалению, у нас остался лишь один Борис Проводников. Ребята, вы должны помнить о ваших предках, не важно, были они на фронте или трудились в тылу, все они достойны восхищения».

О жизни главного героя встречи Ивана Кайдалова специалисты краеведческого музея рассказали много интересного, полностью захватив внимание аудитории, ученики образовательных учреждений города слушали историю, смотрели слайды с видео- и фотоподборкой, снимали некоторые моменты на телефоны.

Иван Кайдалов родился 18 апреля 1923 года. Окончил семь классов сургутской школы. В 16 лет он освоил профессию киномеханика, возил катушки с фильмами на оленях и лошадях по Сургутскому району. Так как фильмы были немые, он сам озвучивал их и даже аккомпонировал в некоторых моментах на музыкальных инструментах.

Иван Андреевич ушел на фронт в 1942 году в 19-летнем возрасте. Прошел с боями от Курско-Орловской дуги до Ялты в составе 309-го зенитного артиллерийского полка. Был командиром расчета. Затем командование направило стрелка- артиллериста на специальную подготовку, после окончания которой Кайдалов стал военным разведчиком.

Коренной сургутянин участвовал в обеспечении охраны Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 года) лидеров мировой политики: Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта. В Сургут Иван Кайдалов вернулся в 1948 году.

В этом же году молодой человек на танцах в сельском клубе познакомился со своей будущей женой Домникой Паруниной. Через два месяца молодые поженились.

После возвращения с фронта Иван Андреевич на протяжении десять лет работал директором Дома культуры. Он с большим энтузиазмом принялся за дело: украшал клуб; создал самодеятельный театр; в репертуар которого входила русская классика, а актерами были учителя, медики, то есть местная интеллигенция; создал духовой оркестр, в котором любители-самоучки слаженно играли вальсы и марши.

После десяти лет труда Кайдалов уехал учиться в Ханты-Мансийск на капитана-механика флота. Сменить род деятельности он решил из-за семьи, в которой родилось ни много ни мало — шесть детей.

На встречу «Под знаком особой секретности» пришли дочери Ивана Андреевича, которые рассказали другим присутствующим о том, каким помнят своего отца: «Он был яркий, веселый человек. Любил жизнь и любил шутки. Увлекался рыбалкой, а пойманную рыбу часто раздавал нуждающимся семьям», — рассказала старшая дочь Ивана и Домники Людмила Кайдалова.

«Папа не рассказывал о войне, только говорил: «Дети, вам никогда не придется краснеть за меня», — вспомнила другая дочь Светлана Ивановна.

Иван Андреевич умер в 2000 году, прожив в Сургуте всю свою жизнь. Он заслужил почет и уважение горожан.


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28 октября 2017 в 12:12, просмотров: 911, комментариев: 0


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