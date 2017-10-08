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​Священное место ханты

фото gdehorosho.ru
фото gdehorosho.ru

Уважаемые читатели! Отдел истории и краеведения газеты «Новый Город» благодарит всех, кто интересуется далеким прошлым Сургута, активно участвует в восстановлении давних событий нашего города. Мы продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу редакцию по электронной почте.

Сегодня автор публикации — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова гора» Елена Викторовна Ефремова.

Урочище Барсова гора представляет собой феномен, уникальность которого заключается в концентрации памятников археологии, этнографии и природы, документирующих ключевые вехи истории от палеолита до позднего Средневековья. В России и в мире такие объекты единичны.

На сакральный статус этого места указывают археологические данные: на территории Барсовой горы выявлены два святилища (Барсов Городок 1/6, Барсов Городок 1/9) и два культовых комплекса

(на городищах Барсов Городок 1/20, Барсов Городок 11/1).

Современные этнографические данные также подтверждают особый статус Барсовой горы в мировоззрении сургутских ханты. Барсову гору ханты называют (с некоторыми разночтениями) «Глухариной Горой», («Глухариной Святой Горой»), («Глухариной Священной Горой»), где находится Лук Эвэт ики (Лукэт Эвэт).

По словам ханты-мансийского фольклориста и филолога Аграфены Семеновны Песиковой, «на этом месте переплелись история богов и история людей. Лишь по воле Создателя боги и люди расселялись из Глухариной горы по всему Среднему Приобью».

Активная обрядовая практика, связанная с поклонением верховным божествам, прекратилась на Барсовой горе в начале 1970-х годов и вплоть до середины 2000‑х годов здесь наблюдались лишь единичные случаи совершения обрядов.

В настоящее время исследователи, осуществляющие систематический мониторинг состояния сохранности объектов культурного наследия на территории урочища (в частности — Г. П. Ведмидь), отмечают тенденцию актуализации обрядовых функций этого места. В 2004 году Г. П. Ведмидем в центральной части урочища на стволе березы был зафиксирован приклад в виде отреза ткани белого цвета. Последующие наблюдения 2005-2010 годов позволили прийти к выводу о том, что ритуальные действия в березовой роще стали носить периодический характер, подтверждением чего служит растущее с каждым годом число прикладов в виде тканей разных цветов и размеров, прикрепленных к березовым стволам. На двух их них также зафиксированы схематические изображения «Мирового дерева».

При этом важно, что ханты в непосредственной близости от урочища Барсова гора не проживают, участники обрядов съезжаются с удаленных территорий, что свидетельствует об особой степени важности данного места в сознании хантыйского общества. Этот аспект еще раз подтверждает необходимость сохранения Барсовой горы, поскольку человечность во многом проявляется именно через уважительное отношение к исторической памяти места рядом с которым (и отчасти на территории которого) мы все сейчас живем. Единственно возможный путь достижения этого — создание на территории урочища комплексного музея-заповедника «Барсова гора».


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Сегодня в 15:11, просмотров: 156, комментариев: 0


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