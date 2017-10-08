Такие старые слова

МадежИ, матежИ – пятна на лице. «Чё-то сделалось, и все лицо пошло мадежами». «Как картошку поем, так на лице мадежи».

МайдАн – место около слопца – ловушки, устанавливаемой в лесу на боровую дичь, освобожденное от накопившегося сверху перегноя до слоя песка.

МАкса – печень рыбы. Особенно вкусна макса налима. Уха с нею – это целое явление на столе сибиряка и жителя Сургутского района. Такую уху любят все коренные жители северного края.

МАленькая собАчка до стАрости щенОк – о восприятии низкорослого человека как малолетнего.

МалЕнько не совсЕм, малЕнько не хватАет – о глуповатом, малосообразительном человеке. «У него маленько не хватало».

МалЕнько погодЯ – через непродолжительное время. «Когда машина встала, стоит, маленько погодя выходит женщина…».

МалирОвка – эмаль на кастрюлях и другой кухонной посуде. «Не стукай ты так ковшом, всю малировку отобьёшь».

МАлица – мужская зимняя меховая одежда ханты и манси, шьется мехом внутрь. «Малица подпоясывается обыкновенно ремнем и у пояса подбирается. Она составляет повседневную домашнюю одежду, от времени она занашивается и засаливается, как полушубок у русских. Если малица покрывается соответственного размера сорочкою… из цветной материи, то она составляет одежду нарядную и тогда подпоясывается нарядным поясом».

МаловЫтный – слабосильный человек.

МАло ли – выражение несогласия с собеседником. «Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да банках задержки».