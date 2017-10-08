​Рождение города. Сургут 60-х глазами москвичей

Сургут… Крошечная точка на карте в среднем течении сибирской реки Обь. Древностью своей Сургут может поспорить со многими городами России. Древностью, но не судьбой. В летописях и документах прошедших веков Сургут упоминается в основном как место ссылки неугодных царскому правительству людей — офицеров-декабристов, поднявших в 1825 году восстание в Петербурге, революционеров-марксистов. По велению царя Бориса Годунова в конце XVI века сюда был сослан даже соборный колокол, в который ударили в набат, когда был убит царевич Дмитрий…

«Мне не раз приходилось бывать в этом небольшом районном центре Тюменской области, — писал в октябре 1966 года специальный корреспондент Агентства печати «Новости» Олег Морсков. — Утопающие в сугробах приземистые бревенчатые избы. Лохматые сибирские лошадки, запряженные в сани, с трудом разъезжаются в снежных ущельях улиц. Самым высоким зданием в Сургуте была десятиметровая пожарная каланча, чудом уцелевшая от пожара, случившегося лет 70 назад.

Современность в жизни потомков — землепроходцев, поселившихся тут еще в XVI веке, отразилась в построенных здесь электростанции, рыбоконсервном комбинате, маслозаводе и некоторых других небольших предприятиях.

А внешне Сургут оставался таким же, как и сто лет назад. Кругом на сотни километров — тайга и топь болот.

Никто из местных жителей не мог предположить, что появление десяти бородатых геологов, поселившихся в дощатом амбаре на берегу Оби, станет началом новой истории Сургута. Это было в конце 50-х годов, каких-нибудь семь-восемь лет назад. Тайгу и болота огласил тогда рев вездеходов, стук буровых станков. Поднятая из земных глубин нефть открыла перед древним Сургутом широкие горизонты. В недалеком будущем он станет крупнейшим центром нефтедобывающей промышленности Западной Сибири…

Вокруг домов, потемневших от времени и печного дыма, появились светлые двухэтажные коттеджи геологов и нефтедобытчиков. Число новоселов здесь давно уже превысило количество коренных жителей. В прошлом году было решено преобразовать Сургут в город. Города в современном представлении пока нет. Но у Сургута большое будущее. Проект нового Сургута уже создан. В ближайшие годы на берегу Оби вырастут многоэтажные дома с комфортабельными квартирами. Болотистая сибирская земля покроется асфальтом. Из Тюмени сюда протянется автомагистраль и линия железной дороги. Сургут станет речным портом…»

В 1966 году в отделе территориального планирования и размещения производительных сил Госплана РСФСР заявляли, что в ближайшие пять лет к 932 городам России прибавится еще несколько десятков новых. Юридически для этого достаточно, чтобы в поселке или селе было свыше 13 тысяч жителей и чтобы 85 процентов из них трудились бы в государственной промышленности и в государственных учреждениях.

А вот новые города возникали как спутники открытых месторождений полезных ископаемых и созданных на их базе новых промышленных комплексов. К примеру, поселка Нефтеюганска в середине 60-х на карте не было, но ему уже была уготована судьба города.