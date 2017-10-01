Такие старые слова

ЛучИна — сухое сосновое или березовое полено разделывали на тонкие драночки. Когда в избе совсем стемнеет, поджигали их, и таким образом освещали свое жилище. Обычно жгли лучину на шестке русской печи, дым выходил в трубу, а огарки падали в какую-то чашку с водой. С зажженной лучиной ходили в подполье, лазили на вышку. Лучиной же растопляли русскую печь или железную печку.

ЛучОк — облегченная одноручная пила со шнуром наверху для натяжки полотна. Раньше широко применялась на лесозаготовках и называлась «Стахановкой».

ЛЫва — небольшая низинка с травой-муравой, затопляемая вешними водами. Садбище для уток. В окрестностях Сургута находилось немало таких лыв. Хорошая лыва была недалеко от того места, где теперь автобусная остановка «Университет», немало их было за Бардаковкой. Старожилам известна знаменитая Тетюцкая лыва. В весеннюю пору там скапливалось огромное количество гусей, лебедей, уток.

ЛЫжница — лыжня. «Охотятся без собаки или же прокладывают лыжницы заранее, по которым собакам бегать легче».

ЛЫтка — нижняя часть ноги животного. Иногда так говорят и о ногах человека: «Пойди вымой лытки, а то грязи с улицы натащил».

ЛюбопЫтной ВарвАре нос оторвАли — реплика любопытствующему.

ЛЮлька — местное название утки породы луток. «Многие породы уток имеют здесь хотя и русские, но совершенно своеобразные названия: кряква называется селезнем, луток — люлькой, и т. д.

Ляк — местное название белолобого гуся. «Из всех гусеобразных Югры не охраняется только белолобый гусь. Старые названия: белолобая казарка, плешивка, лысушка, казанок, гаркавый гусь, чугайка, местное — ляк».