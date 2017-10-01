​Аппарат у вас включён!

Телефонная станция в Сургуте появилась в 1932 году. Емкость установленного коммутатора была первоначально на 30 номеров. Через два года станция расширилась до 60 номеров.

Телефонная связь требовалась всем учреждениям и предприятиям, поэтому жители Сургута с интересом следили за событиями, происходящими у связистов. Прибытие любой техники связи воспринималось как праздник. О том, что с первой зимней почтой прибывают 20 телефонных аппаратов, непременно сообщалось в окружной газете.

В 1949 году линейно-технический узел приступил к капитальному ремонту международных линий по всему округу. Реконструкция — а по объему работ точнее было бы сказать строительство — завершилась в 1951 году. В этот период были введены в эксплуатацию линии связи Ханты-Мансийск — Березово — Сургут — Кондинское (бывшее Нахрачей), по каждой их которых действовали три высокочастотных канала. Пропускная способность каналов не удовлетворяла быстро возросший спрос на междугородное общение. В последствии, в начале 60-х годов, линия, реконструированная повторно, дала возможность применить 12-канальное уплотнение.

С появлением междугородной и развитием внутриокружной телефонной связи резко вырос спрос на установку телефонов. Наступило бурное время расширения емкости разных телефонных станций во всех райцентрах, не стал исключением и Сургут. Первой ласточкой автоматизации стала АТС — ВРС на 20 номеров, установленная в 1959 году и прослужившая до 1964 года.

Чтобы удовлетворить быстро растущие нужды нефтяников, работников других отраслей промышленности и населения в телефонной связи, с 1964 года шла подвеска новой «цветной» цепи от Ханты-Мансийска до Сургута. Были подвешены первые 50 километров. Строительство этой линии было закончено во втором квартале 1965 года.

С вводом ее в действие Сургут имел два канала на Ханты-Мансийск и два канала на Тюмень.

Специально для строителей были установлены мощные радиостанции, что позволяло говорить с Казанью и Москвой.

— В третьем квартале 1965 года будет поставлено специальное оборудование, которое позволит иметь дополнительно 12 линий связи, причем четыре будут прямые — на Тюмень, — планировал в конце 1964 года начальник Сургутского узла связи Иван Макарьевич Насонов. — Это даст возможность иметь круглосуточную телефонную связь не только с областным центром, но и с другими областными и республиканскими городами страны и со столицей нашей родины Москвой.

Будут установлены дополнительно резервные радиорелейные станции для связи Нефтеюганска с Ханты-Мансийском и Сургутом.

В районе откроется семь новых отделений связи. В июле 1965 года Сургуту будет выделен второй вертолет для постоянной работы в связи. В Черномысовском почтовом отделении будет открыт междугородний переговорный пункт…

9 января 1965 года на должность начальника Сургутского узла связи заступил Владимир Яковлевич Скибин — грамотный и профессиональный руководитель. С его приходом началось строительство и новой телефонной станции, и станции «Орбита», которая была предназначена для приема от спутника связи «Молния» и трансляции на город программ телевидения в черно-белом изображении.