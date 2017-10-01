16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,0169   EUR  68,4483  

​Аппарат у вас включён!

Телефонная станция в Сургуте появилась в 1932 году. Емкость установленного коммутатора была первоначально на 30 номеров. Через два года станция расширилась до 60 номеров.

Телефонная связь требовалась всем учреждениям и предприятиям, поэтому жители Сургута с интересом следили за событиями, происходящими у связистов. Прибытие любой техники связи воспринималось как праздник. О том, что с первой зимней почтой прибывают 20 телефонных аппаратов, непременно сообщалось в окружной газете.

В 1949 году линейно-технический узел приступил к капитальному ремонту международных линий по всему округу. Реконструкция — а по объему работ точнее было бы сказать строительство — завершилась в 1951 году. В этот период были введены в эксплуатацию линии связи Ханты-Мансийск — Березово — Сургут — Кондинское (бывшее Нахрачей), по каждой их которых действовали три высокочастотных канала. Пропускная способность каналов не удовлетворяла быстро возросший спрос на междугородное общение. В последствии, в начале 60-х годов, линия, реконструированная повторно, дала возможность применить 12-канальное уплотнение.

С появлением междугородной и развитием внутриокружной телефонной связи резко вырос спрос на установку телефонов. Наступило бурное время расширения емкости разных телефонных станций во всех райцентрах, не стал исключением и Сургут. Первой ласточкой автоматизации стала АТС — ВРС на 20 номеров, установленная в 1959 году и прослужившая до 1964 года.

Чтобы удовлетворить быстро растущие нужды нефтяников, работников других отраслей промышленности и населения в телефонной связи, с 1964 года шла подвеска новой «цветной» цепи от Ханты-Мансийска до Сургута. Были подвешены первые 50 километров. Строительство этой линии было закончено во втором квартале 1965 года.

С вводом ее в действие Сургут имел два канала на Ханты-Мансийск и два канала на Тюмень.

Специально для строителей были установлены мощные радиостанции, что позволяло говорить с Казанью и Москвой.

В третьем квартале 1965 года будет поставлено специальное оборудование, которое позволит иметь дополнительно 12 линий связи, причем четыре будут прямые — на Тюмень, — планировал в конце 1964 года начальник Сургутского узла связи Иван Макарьевич Насонов. — Это даст возможность иметь круглосуточную телефонную связь не только с областным центром, но и с другими областными и республиканскими городами страны и со столицей нашей родины Москвой.

Будут установлены дополнительно резервные радиорелейные станции для связи Нефтеюганска с Ханты-Мансийском и Сургутом.

В районе откроется семь новых отделений связи. В июле 1965 года Сургуту будет выделен второй вертолет для постоянной работы в связи. В Черномысовском почтовом отделении будет открыт междугородний переговорный пункт…

9 января 1965 года на должность начальника Сургутского узла связи заступил Владимир Яковлевич Скибин — грамотный и профессиональный руководитель. С его приходом началось строительство и новой телефонной станции, и станции «Орбита», которая была предназначена для приема от спутника связи «Молния» и трансляции на город программ телевидения в черно-белом изображении.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:53, просмотров: 531, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Вася
не нравится
Сегодня в 13:38
Помню в детстве, сначала телеграммой заказывали переговоры, а потом в кабинке разговаривали с родственниками из другого города.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Семнадцать мгновений семьи

​Семнадцать мгновений семьи
«НГ» побывал в гостях у многодетной четы Гатауллиных — участников конкурса «Семья года — 2017»
Лилия Сулейманова 30 сентября в 16:54
321 0
​Алексей Водовозов: «Прививаться от инфекций, к которым есть вакцины, — общественный долг»

​Алексей Водовозов: «Прививаться от инфекций, к которым есть вакцины, — общественный долг»
Чтобы вызвать конфликт, надо совместить в одном шоу ученого и фрика
Артем Мазнев, Надежда Макаренко 30 сентября в 11:07
256 0
​Как голые землекопы помогут людям продлить жизнь?

​Как голые землекопы помогут людям продлить жизнь?
Эти необычные африканские млекопитающие обладают свойствами, которым можно только позавидовать - они очень долго живут и не стареют, не болеют раком, не чувствуют боль
Инна Воробей 29 сентября в 15:48
433 1
Сургутская неделя. ​От высадки геологов до остановок с обогревом

Сургутская неделя. ​От высадки геологов до остановок с обогревом
Итоги прошедшей сургутской недели
Олег Владимиров 29 сентября в 15:05
432 2
Стеклянные бутылки тюменского производства начали поставлять в Киргизию

Стеклянные бутылки тюменского производства начали поставлять в Киргизию
В планах - выход на рынок еще одной страны.
Никита Шаганенко 29 сентября в 12:12
292 1
​Наводим мосты. В городском парке культуры и отдыха «Нефтяник» проводят реконструкцию моста

​Наводим мосты. В городском парке культуры и отдыха «Нефтяник» проводят реконструкцию моста
Территория доступна для посетителей, а все аттракционы продолжают принимать гостей
Артем Мазнев 29 сентября в 14:14
293 0
​Татьяна Османкина: «Чтобы дети Сургутского района учились в одну смену, необходимо построить пять школ»

​Татьяна Османкина: «Чтобы дети Сургутского района учились в одну смену, необходимо построить пять школ»
В школах дефицит мест из-за того, что перед нами стоит задача перевести всех детей в односменный режим обучения
Лилия Сулейманова 29 сентября в 12:34
491 0
Владимир Якушев: Единственная задача бизнеса - создавать рабочие места

Владимир Якушев: Единственная задача бизнеса - создавать рабочие места
Губернатор Тюменской области предложил снизить давление на предпринимателей.
Никита Шаганенко 29 сентября в 11:51
233 0
​Отдохнули и хватит. Депутаты сургутской думы провели одну из самых продуктивных рабочих сессий

​Отдохнули и хватит. Депутаты сургутской думы провели одну из самых продуктивных рабочих сессий
Артем Мазнев 29 сентября в 11:44
383 3
Ничего, кроме ботанического сада, там быть не может

Ничего, кроме ботанического сада, там быть не может
Я не знаю, почему было принято такое решение, и что понимается под «благоустройством», но мне хотелось бы, чтобы ботанический сад, как уникальное место не только для Сургута, но и для всего Севера, было сохранено
Владимир Браташов, бывший заместитель главы Сургута 28 сентября в 17:38
944 4
В Тюмени успешно провели первые операции по пересадке почки

В Тюмени успешно провели первые операции по пересадке почки
Оба пациента - мужчина и женщина - чувствуют себя хорошо.
Никита Шаганенко 28 сентября в 15:49
364 0
​Наталья Зубаревич: «Ханты-Мансийский округ когда-то был очень-очень богат. Но теперь – нет»

​Наталья Зубаревич: «Ханты-Мансийский округ когда-то был очень-очень богат. Но теперь – нет»
Василий Мирский 28 сентября в 15:58
2829 4
​Дорогие руководители и работники дошкольного образования

​Дорогие руководители и работники дошкольного образования
Спасибо вам за безграничное терпение и преданность своему делу.
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 28 сентября в 12:11
373 0
«Глава В районе» - выпуск второй // ВИДЕО

«Глава В районе» - выпуск второй // ВИДЕО
Глава сургутского района Андрей Трубецкой продолжает свой видеоблог, на этот раз тема выпуска «Переселение из балков»
Константин Шперлинг 28 сентября в 11:59
611 11
Абсолютное большинство читателей siapress.ru против выноса мест продажи алкоголя за город

Абсолютное большинство читателей siapress.ru против выноса мест продажи алкоголя за город
Константин Шперлинг 28 сентября в 11:06
362 0
В Тюмени начали производство лекарств для ВИЧ-инфицированных

В Тюмени начали производство лекарств для ВИЧ-инфицированных
На очереди - гормональные препараты.
Никита Шаганенко 27 сентября в 19:23
457 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика