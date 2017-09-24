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​Заповедное... браконьерство

Редкий, если не сказать уникальный фотоснимок есть в архиве Сургутской госохотоинспекции: на переднем плане — горы капканов и приспособлений по выделке шкурок, двустволка и мелкокалиберная винтовка с пачками патронов, пуда два мяса (лосиного, как подтвердила экспертиза), а пера боровой дичи столько, что его хватит на подушки для доброй семьи. На заднем плане фотографии — избушка, над входом которой прибита табличка: «Юганский заповедник».

«…Избушка стоит на краю болота — там, где нами обнаружена вертолетная площадка. При осмотре чердака нашли восемь недавно изготовленных правилок на соболя, болванку для обезжиривании шкурок… Внутри избушки увидели специальный веничек из хвостовых перьев глухаря — для маскировки капканов, восемь патронов к карабину 8,2 миллиметрова, а также…» (Из акта осмотра Восточной избушки лесника Юганского заповедника А. Ф. Заживило. Акт подписан 20 февраля 1984 года егерем Сургутской ГОИ Д. К. Слесаренко и младшим научным сотрудником Юганского заповедника Г. А. Сидоровым.)

На следующий день, 21 февраля, на реке Ай-Вуя-Яна составляется протокол. Протокол о том, что лесник Юганского заповедника (служебное удостоверение № 1) Альберт Федорович Заживило «...незаконно добыл двух лосей, <...> занимается капканным промыслом пушного зверя, <...> охотится на боровую дичь, <...> содержит собак без привязи на территории заповедника, <...> имеет нарезное и охотничье оружие без разрешительных документов...» (Протокол подписан охотоведом ГОИ В. Ф. Михайловым, свидетелями А.И. Валишевским, И. С. Гайдарь, Г. А. Сидоровым).

А 24 февраля старший охотоинспектор ГОИ Ю. Б. Петров вынес постановление о передаче материалов на Заживило в РОВД для возбуждения уголовного дела (за нанесенный ущерб госохотфонду) и предъявления иска в сумме 1 878 руб­лей (за незаконную добычу двух лосей и одного зайца).

…Много лет назад Заживило работал в этих местах — сначала геодезистом в ГП-49, затем штатным охотником в коопзверосовзозе. А когда в 1981 году создавался Юганский заповедник, перешел в него лесником. Как утверждал Альберт Федорович, по воле случая отвели ему тот самый участок тайги, на котором он промышлял.

Но, как оказалось, промышлял он зверя и птицу и в своем новом амплуа. По наблюдениям госохотоинспекции, за годы работы в заповеднике Заживило не снял ни одной ловушки и петли, ни одного капкана, поставленного им в свое время как штатным охотником, хотя и утверждал: «Я их рассторожил, и они безвредны».

По специфике деятельности заповедника его лесники — хранители таежного спокойствия. И полный резон избушкам лесников располагаться по периметрам заповедной территории. Однако Альберт Заживило предпочел построить свое базовое жилье, то есть работать, в центре своего участка — возле вертолетной площадки. Именно она, вертолетная площадка, была плотью и кровью всех его помыслов. Сюда опускались званые гости и улетали, отягощенные дарами тайги. Но сюда же приземлились и незваные гости — в лице комиссии, состоящей из представителей окружной ГОИ, Сургутской ГОИ и работников заповедника. Члены рейдовой бригады вспомнят потом, что увидев их, а особенно выгружаемые из вертолета «Бураны», Альберт Федорович метнулся за избушку с каким-то пакетом — позднее выяснится, что это была картонная коробка с лосятиной. Мысль лесника в те минуты делала правильные выводы: «Своим незачем тащить сюда снегоходы — на моем «Буране» управлялись…»

А как управлялся лесник Заживило с многочисленными «тайными поручениями», читайте в следующем номере газеты «Новый Город».


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24 сентября в 12:50, просмотров: 1563, комментариев: 1


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Комментарии:
сэнсей
не нравится
24 сентября в 16:55
Эко удивили да они-лесники первыми браконьерами всегда были.Оклад мизерный чем то надо кормится кругом тайга заповедная лось соболь птицы немеряно.Ну и что ему было? с работы выгнали так он так он в Угуте поселился и продолжает до сихъ пор охотится.

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