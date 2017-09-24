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​В приоритете — строгость и законченность

В середине марта 1984 года в Сургутском музыкальном училище состоялся очередной, ставший уже традиционным смотр-конкурс юных баянистов и аккордеонистов — учащихся детских музыкальных школ Сургутской зоны.

В конкурсе участвовали девять музыкальных школ Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нижневартовского района, Мегиона.

После исполнения 120 музыкальных произведений 40 юными музыкантами, компетентное жюри из преподавателей музыкального училища подвело итоги.

Оказалось, что, как и в прошлые годы, молодые исполнители из школ Нижневартовска не имели серьезных конкурентов. В их исполнении привлекали строгость, законченность, музыкальность, серьезное отношение, чувствовалась кропотливая работа преподавателей.

Из 11 призовых мест воспитанники двух детских музыкальных школ Нижневартовска завоевали девять.

Было над чем задуматься сургутянам, — рассказывал директор Сургутского музыкального училища Индар Хейшхо. — Ведь результаты их каждых год не улучшались. Скорее наоборот. Естественно, было бы ошибкой определять оценку работы школ количеством занятых на конкурсах призовых мест. Бесспорно, что отделения народных инструментов школ Сургута проводят большую работу. И все же хочется видеть учащихся городских музыкальных школ не только в числе участников, но и среди победителей. Огорчает музыкальная школа № 3, воспитанники которой вот уже во второй раз не принимают участие в конкурсе.

Отрадно, что количество школ — участниц конкурса с каждым годом растет. Так, в этом году впервые на конкурсе представила своих участников совсем еще молодая школа из Лангепаса Нижневартовского района. Более того, учащаяся этой школы Наташа Жеребцова, пожалуй, единственная в нашей области, обучающаяся на редком для нашего региона инструменте — цимбалах, выступила вполне успешно. Пусть школа Лангепаса пока не заняла призовых мест, они у них впереди. Важно то, что молодая школа уже заявляет о себе, и заявляет неплохо...

Юные музыканты соревновались по трем возрастным группам. В младшей победителем стал ученик второго класса Нижневартовской ДМШ № 2 Андрей Тимонин. Второе место — за учащимся второго класса Нижневартовской школы искусств Дмитрием Шамариным. Обладателей третьего призового места оказалось двое: воспитанники Нижневартовской школы искусств Женя Спирин и Валентин Заставенко.

Среди «среднегрупников» результаты были очень плотные. Больше баллов набрал третьеклассник ДМШ № 2 города Сургута Рамиль Ахметов. Учащиеся Нижневартовской ДМШ № 2 Назиф Сафин и Олег Невзоров набрали одинаковое количество баллов и заняли второе место. Третье место — за юным музыкантом Нижневартовской школы искусств Андреем Червяковым.

Среди старших участников конкурса было выделено выступление ученицы пятого класса Нижневартовской школы № 2 Елены Кривых, которое, по мнению жюри, отличалось грамотностью, музыкальностью, вдумчивым отношением к исполняемым произведениям. Она и заняла первое место среди старшеклассников.

Второе и третье места заняли соответственно Сергей Пластилин (Нижневартовская ДМШ № 2) и Андрей Новоселов (Нижневартовская школа искусств).

По мнению организаторов, конкурс в целом удался. В 1985 году было решено провести смотр-конкурс учащихся детских музыкальных школ по струнным народным инструментам.


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24 сентября в 11:20, просмотров: 1499, комментариев: 0


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