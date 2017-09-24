​Такие старые слова

ЛомИть – работать во всю силу. «Работали – ломили во всю силу с радостью великой».

ЛонИсь, лЕтось – прошлый год, прошлым летом.

ЛончАк, лоншАк – годовалый жеребенок, теленок. «Годовалые телята здесь называются лончаками, то есть, прошлогодними, потому что «лони» значит прошлого года». «Молодой лоншачок мой вырастет, конь будет, грива и хвост в полную меру придут…»

ЛОпоть – всякая одежда.

ЛотОк – доска для катания зимой по хорошо натоптанной дороге. Нижняя ее сторона обмазывалась ровным слоем коровьего помета, нам которой затем намораживался лед. К доске прикреплялась вертикально палка и к ней – поручни. Держась за них, нужно было разбежаться и затем встать на лоток и катиться, как на самокате. «Катались на санках, на больших санях, на лодках-ледянках и даже на старых шкурах».

ЛохмАшки – меховые рукавицы. «К дохе рукавицы-лохмашки, из собачины же. Носили их шерстью наружу. Вниз подденут на руку шерстяную исподку. Свяжешь ее на пяти иголках, скатается потом и крепка делается. В дохе, в лохмашках да в пимах-катанках никакой мороз не брал».

ЛУнка – ямка для посадки огородного растения. Отверстие во льду для уженья рыбы.

ЛУнки – детская игра. «Лунки. Зимой выкапывают в снегу по кругу лунки по количеству игроков, исключая одного. В центре делается большая лунка – «котел». Игроки стоят в своих лунках, водящий, как вратарь, около большой. Играют мячом, шайбой или просто консервной банкой, гоняя ее клюшкой или палкой. Голящий должен не пропустить ее в «котел». При попадании считают голы».

ЛутОк – птица из породы уток; нырок. «Луток, он ныряет здорово».