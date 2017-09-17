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​Духовное возрождение

В конце 80-х годов прошлого столетия в Сургуте начала возрождаться духовная жизнь. Нравственное пробуждение в народе стало возможно в атмосфере тех благих времен, которые наметились в нашем обществе в связи с празднованием 1000-летия крещения Руси.

Первоначально небольшая группа верующих по большим церковным праздникам собиралась на квартирах для совместной молитвы. Чаще всего это было у Нины Климовны Коровиной (игуменья Михаила) или Ивана Борисовича Симонова. Власти преследовали православных хозяев квартир, вызывали на беседы в правоохранительные органы, штрафовали.

В начале сентября 1987 года из города Тюмени в Сургут прибыл отец Федор и уполномоченный Совета Министров СССР по делам религий для разрешения вопроса создания в Сургуте религиозного общества. После их встреч с председателем горисполкома Олегом Марчуком было принято решение о возрождении религиозного общества.

Так, 24 ноября 1987 года решением Совета по делам религий при Совете Министров СССР от 18 сентября 1987 года протоколом № 9 зарегистрировано религиозное общество верующих русской православной церкви в городе Сургуте Тюменской области.

Исполнительный орган этого общества состоял из граждан: Иван Борисович Симонов — председатель, Елена Николаевна Самойлова — казначей, Нина Климовна Коровина и Екатерина Николаевна Попко — члены ревизионной комиссии.

Рождественский дождь

Полноценная жизнь вновь созданной общины нуждалась в священнике. Для решения этой проблемы по поручению общины из Сургута к Омскому архиерею с большой надеждой уехали две прихожанки. В Омске в то время ожидал прихода священнослужитель Виктор Райш. С ним и повстречались посланцы. Побеседовав с ними, отец Виктор дал согласие ехать в Сургут. Согласился, потому что надо было начинать все с нуля. А многие священники не дерзнули туда ехать, хотя некоторые ехидничали — мол, нефтяники, море денег. И не понимали, что не за деньгами Райш туда шел, а за людьми. Как говорил святейший Алексий, самое ценное, что есть на Севере, — это люди, потому что на Севере суровый климат, но прекрасный народ. А бывает и наоборот.

По благословению правящего архиерея Архиепископа Омского и Тюменского Феодосия отец Виктор Райш получил приход в нашем городе. В декабре 1987 года настоятель новой общины прибыл вместе с семьей в город для несения своего пастырского служения. Жить ему пришлось сначала на квартире, но вскоре при поддержке Тюменского Знаменского, Омского Крестовоздвиженского, Ишимского Свято-Никольского приходов, на средства прихожан и личные сбережения старосты Симонова был приобретен за 25 тысяч рублей частный деревянный дом. Одну половину отвели под церковь, а в другой половине некоторое время жил отец Виктор с семьей.

После почти 50-летнего перерыва в городе с 300-тысячным населением в присутствии 15 прихожан состоялась Божественная Литургия. Первое богослужение было совершено в большой двунадесятый праздник Рождества Христова — 7 января 1988 года. В этот день православная Россия отмечала свой юбилей — 1000-летие Крещения Руси. Престолом отцу Виктору служил установленный на двух табуретках чемодан. Служба шла с 23.30 до 7.30 часов, и ни один человек до окончания богослужения не покинул церковь.

Сама природа радовалась: впервые на Рождество шел дождь. По окончании службы прихожане шли домой пешком, так как транспорт не вышел на линию в связи с погодными условиями. На лицах людей была неописуемая радость.

Православный Сургут вновь обретал духовный стержень, без которого не выстоять человеку в годину испытаний. Среди шума и суеты современной цивилизации зазвучали колокольные звоны и песнопения, напоминая о вечности.


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17 сентября в 12:41, просмотров: 1526, комментариев: 1


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Комментарии:
сэнсей
не нравится
18 сентября в 19:34
в это время в горисполкоме работал замом Саруханов Олег так он сказал такие слова "пока я на этом посту церкви в Сургуте не быть" Так вот церковь есть а где Саруханов-бывший партийный секретарь!!!!!

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