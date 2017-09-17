Такие старые слова

ЛИхо — это когда тошнит, нехорошо в желудке, полнейший дискомфорт. Неприятное зрелище.

ЛихомАнка — лихорадка. «В группе болезней, ниспосылаемых Богом за грехи, относятся горячки, поносы, оспа, родимец, цвет, лихоманка, чахотка».

ЛихомАтом — отчаянно, испуганно, зло. «Встала с постели, подошла к окну и вижу, что по байраку бежит человек, кричит лихоматом, а за ним табуном бегут собаки с лаем».

ЛихотИть — тошнить. «Степан еще хлебнул раза два, наконец, сунул ложку в сторону, отпихнул котелок и, глядя на меня умоляющим взглядом, робко взмолился: «Ваше благородие!.. Увольте ради Христа!.. Ей Богу, лихотить хочет!..»

Ли чё ли — выражение сомнения, вопроса. «Раньше же все спали, вишь, на вышках, на телегах, в амбарах, а сейчас в избах преют… Климат изменился ли чё ли?»

ЛобАрь — промысловое название на Тобольском Севере молодого осетра размерами от 60 до 80 сантиметров. «По словам опытного рыбопромышленника К. Мотошина, лобарь, т. е. небольшой осетр в четыре или пять четвертей, имеет не менее 8 лет».

Лом — завал, затор на таежной речке, образовавшийся из принесенных течением деревьев.

ЛомАться — была такая игра в Сургуте в весеннюю пору, когда мужчины привозили с весновки добытых уток и гусей. Из сваренной в супе утки кто-нибудь из сидевших за обеденным столом брал дугообразную ключичную кость и предлагал соседу: «Давай ломаться». Двое разламывали косточку. Теперь задачей каждого было отдать обломок другому в руку, а тот должен был сказать: «Помню». Если он этого не сказал, отдавший с торжеством говорил: «Бери да помни!» В выигрыше оказывался более памятливый.