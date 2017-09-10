​Из села — в посёлок

Решением исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 28 августа 1958 года село Сургут отнесено к категории рабочих поселков с сохранением за ним наименования Сургут. В черту рабочего поселка вошли село Сургут, строения, расположенные за Саймой и за больницей, все строения Черного Мыса и Затона, а также строения Сургутской нефтеразведки.

Этим же решением образован Белоярский сельский Совет, в составе которого остались следующие населенные пункты: Белый Яр, Романовская Половинка, Сайгатино, Пилюгино, Юган, Чалтымовы, Невойлокины, Немчиновы, Каркатеевы, Банное, Широково, Касьяновский, Голец, Каменный Мыс, смолокурки промкомбината и заимки колхоза «Ленинский Путь».

Указанные изменения Президиумом Верховного Совета РСФСР внесены в административно-территориальное деление.

— В соответствии с решением облисполкома 31 октября 1958 года состоялись организационные сессии Сургутского поселкового и Белоярского сельского Советов депутатов трудящихся, на которых избраны исполнительные комитеты Советов, — рапортовал секретарь исполкома райсовета Прокопий Киреев. — Председателем исполкома поселкового Совета избран товарищ Щепеткин Яков Филаретович, заместителем председателя исполкома поселкового Совета — товарищ Усенко Федор Иванович.

Секретарем исполкома поселкового Совета избран товарищБуканин Константин Иванович, в члены исполкома избраны товарищи Кошкарова Мария Александровна и Жданов Владимир Яковлевич.

Председателем исполкома Белоярского сельского Совета депутатов трудящихся избран товарищ Семяшкин Никита Васильевич, заместителем председателя исполкома сельского Совета избрана товарищ Нестерова Антонина Капитоновна, секретарем исполкома сельского Совета избран товарищ Ведров Георгий Григорьевич, в члены исполкома сельского Совета избраны товарищ Маткин Дмитрий Ивановичи товарищ Кушников Георгий Гаврилович.

Сургутский поселковый и Белоярский сельский Советы депутатов трудящихся приступили к своей работе.

В связи с отнесением села Сургут и поселка Черный Мыс к категории рабочего поселка с сохранением за ним наименования Сургут, исполком поселкового Совета решил:

«Переименовать улицы бывшего поселка Черный Мыс: Народную — в Центральную; Набережную — в Нагорную; Береговую — в Речную; Болотную — в Ямскую. Мостовая — (Сургут, бывший Февральский переулок).

Улицам, не имеющим названий, присвоить следующие наименования: Поперечная (бывший поселок Черный Мыс, от бани до рыбкоопа); Декабристов (бывший поселок Черный Мыс, между улицами Сургутская и Сосновая); Восточная (бывший поселок Черный Мыс, параллельная улицы Новой — дома нефтеразведки); Озерная (бывший поселок Черный Мыс, параллельная улицы Заводской, у болота); Мостовский переулок (Сургут, где гараж райсоюза)».