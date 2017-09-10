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​С лёгкой руки учёного

Фото surgut.igid.ru
Фото surgut.igid.ru

В сентябре 1964 года в краеведческом музее появилась книга отзывов. Первую запись в ней оставил гость из Ленинграда Петр Афанасьевич Грязневич. Выпускник Сургутской средней школы, он работал научным сотрудником Института народов Азии Академии наук СССР, был членом советской делегации на XXV Международной конференции востоковедов в 1960 году, участником Международной конференции востоковедов в 1962 году. Ставший ученым-арабистом, подготовил русский перевод «Корана».

Ленинградский гость пожелал музею успешной работы.

Бандероль из Омска

Персональный пенсионер Иван Константинович Клементьев, проживающий в 60-х годах в Омске, внимательно следил за развитием нефтяной промышленности в нашем районе. Еще бы! Ведь Клементьев когда-то работал в Сургуте.

За несколько лет Иван Константинович собрал множество вырезок из «Омской правды» и других газет, выходящих в этом городе.

В нескольких папках собраны газеты «Строитель» треста № 6, коллектив которого сооружал причал для разгрузки танкеров, прибывающих в Омск из Нефтеюганска, Мегиона и Шаима, а также номера многотиражной газеты Омского нефтеперерабатывающего завода.

В адрес Сургутского краеведческого музея почтальон доставил объемную бандероль с газетными вырезками, рассказывающими о том, как сургутская нефть «ставится на службу коммунизму».

Телеграммы, телеграммы…

Множество телеграфных бланков хранилось в архиве краеведческого музея. Самые старые из них — приветствия Сургуту из Тобольска и других сибирских городов по случаю открытия в 1913 году телеграфной линии, связавшей Сургут с Самарово. Эти пожелтевшие от времени бланки были обнаружены в архиве бывшего сургутского исправника Григория Пирожникова.

Большое число телеграмм из различных уголков Советского Союза поступило в Сургут по случаю празднования 370-летия поселка. Среди них телеграммы от академика Трофимука, руководителей различных ведомств, трудящихся городов Томска, Тюмени и других.

Секретарь партийной организации Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции П. Н. Березуцкий передал в музей пачку телеграмм, поступивших в Нефтеюганск в связи с началом промышленной эксплуатации Усть-Балыкского нефтяного месторождения. Среди них телеграммы министров СССР товарищей Байбакова, Кортунова, приветствия партийных и советских органов, и т. д. Эти телеграммы были прочитаны на торжественном митинге в Нефтеюганске 26 мая 1964 года.

С помощью земляков

Музейные фонды непрерывно пополнялись новыми экспонатами. Получен ряд редких фотографий, переданных в дар музею пенсионерами В. П. Федоровым, М. А. Кушниковой и другими. Велись поиски других материалов о сургутской ссылке, о героической борьбе партизан против колчаковцев, о подвигах сургутян в годы Великой Отечественной войны и на фронте мирного строительства, о труде первооткрывателей сибирской нефти.

В розысках новых материалов большую помощь музею оказывали сургутяне.


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10 сентября в 10:12, просмотров: 1579, комментариев: 0


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