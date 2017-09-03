«Нет хозяина у мемориала…»

В середине 80-х годов прошлого столетия многие жители нашего города, неравнодушные к историческому прошлому Сургута, открыто возмущались по поводу работы местных органов власти.

В частности, они сетовали на то, что мемориальный комплекс места захоронения сургутян не получает должного к нему внимания.

Хотя за 20 лет немало изменилось в облике мемориала (зажжен вечный огонь на братской могиле, вокруг нее на небольших пьедесталах появились фамилии тех, кто погиб в период гражданской войны), но проблема в том, что у него было конкретного хозяина в виде какого-либо органа или официально утвержденной комиссии.

«Попробуйте разыскать первоначальный список занесенных на щиты фамилий. На каком основании он был составлен, а затем дополнялся новыми фамилиями? — негодовал участник Великой Отечественной войны Николай Владимирович Туполев. — На каком основании составлены списки погибших в гражданскую войну? Все мы в этом деле полагаемся на глубочайшую добросовестность Флегонта Яковлевича Показаньева, который провел и проводит огромнейшую работу по восстановлению из небытия фамилий погибших. Но один человек, даже самый добросовестный и ответственный, — это все же не официальный орган. Из-за отсутствия такого официального хозяина и получается, что у каждого пришедшего на работу главного архитектора или главного художника города обязательно появляется идея о переносе куда-нибудь мемориала. Неважно, куда и зачем, главное — перенести. Уже отбиты три такие попытки. И, наверное, коллективное письмо старых сургутян, опубликованное в газете нынче, поставило наконец-то окончательную точку...»

Наверное, надо бы главному архитектору и главному художнику города разработать генеральный план и проект оформления всей площади мемориала. Ведь имеющаяся уже не вмещает всех сургутян, приходящих 9 Мая на митинг. Старые сургутяне выступают за то, чтобы в непосредственной близости от него больше ничего не строить, в том числе и вторую половину дома № 22. Вот тогда и предложение Ивана Прокопьевича Захарова — посадить здесь тысячу деревьев, по числу записанных на щитах фамилий — вполне можно осуществить…»

В 1989 году, в подготовке к 45-й годовщине Победы, по мемориалу началась работа. Были установлены фамилии тех, кто еще не был записан на памятных щитах. Кооператив «Гранит» завез мраморные плиты, на черном фоне которых засияли золотом фамилии погибших бойцов.

Фронтовик Федор Александрович Куйвашев предлагал закрыть проезд всем автомашинам, следующим мимо мемориала на пойму и с поймы.

А между домами № 41 и № 43 на ул. Просвещения (в створе с мемориалом) разрешить клубу «Саланг» создание памятного уголка в честь воинов-интернационалистов. В большой работе по благоустройству площади должны были предусмотреть все ранее выполненные ремонтные работы.

Действительно, в 1989 году на неосвещенном мемориале не было ни единого высаженного цветочка, и только Вечный огонь давал бледные отблески, а некоторые жители близлежащих домов превратили это святое место в площадку для выгула собак.