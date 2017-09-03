16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,5182   EUR  69,7478  

«Нет хозяина у мемориала…»

В середине 80-х годов прошлого столетия многие жители нашего города, неравнодушные к историческому прошлому Сургута, открыто возмущались по поводу работы местных органов власти.

В частности, они сетовали на то, что мемориальный комплекс места захоронения сургутян не получает должного к нему внимания.

Хотя за 20 лет немало изменилось в облике мемориала (зажжен вечный огонь на братской могиле, вокруг нее на небольших пьедесталах появились фамилии тех, кто погиб в период гражданской войны), но проблема в том, что у него было конкретного хозяина в виде какого-либо органа или официально утвержденной комиссии.

«Попробуйте разыскать первоначальный список занесенных на щиты фамилий. На каком основании он был составлен, а затем дополнялся новыми фамилиями? — негодовал участник Великой Отечественной войны Николай Владимирович Туполев. — На каком основании составлены списки погибших в гражданскую войну? Все мы в этом деле полагаемся на глубочайшую добросовестность Флегонта Яковлевича Показаньева, который провел и проводит огромнейшую работу по восстановлению из небытия фамилий погибших. Но один человек, даже самый добросовестный и ответственный, — это все же не официальный орган. Из-за отсутствия такого официального хозяина и получается, что у каждого пришедшего на работу главного архитектора или главного художника города обязательно появляется идея о переносе куда-нибудь мемориала. Неважно, куда и зачем, главное — перенести. Уже отбиты три такие попытки. И, наверное, коллективное письмо старых сургутян, опубликованное в газете нынче, поставило наконец-то окончательную точку...»

Наверное, надо бы главному архитектору и главному художнику города разработать генеральный план и проект оформления всей площади мемориала. Ведь имеющаяся уже не вмещает всех сургутян, приходящих 9 Мая на митинг. Старые сургутяне выступают за то, чтобы в непосредственной близости от него больше ничего не строить, в том числе и вторую половину дома № 22. Вот тогда и предложение Ивана Прокопьевича Захарова — посадить здесь тысячу деревьев, по числу записанных на щитах фамилий — вполне можно осуществить…»

В 1989 году, в подготовке к 45-й годовщине Победы, по мемориалу началась работа. Были установлены фамилии тех, кто еще не был записан на памятных щитах. Кооператив «Гранит» завез мраморные плиты, на черном фоне которых засияли золотом фамилии погибших бойцов.

Фронтовик Федор Александрович Куйвашев предлагал закрыть проезд всем автомашинам, следующим мимо мемориала на пойму и с поймы.

А между домами № 41 и № 43 на ул. Просвещения (в створе с мемориалом) разрешить клубу «Саланг» создание памятного уголка в честь воинов-интернационалистов. В большой работе по благоустройству площади должны были предусмотреть все ранее выполненные ремонтные работы.

Действительно, в 1989 году на неосвещенном мемориале не было ни единого высаженного цветочка, и только Вечный огонь давал бледные отблески, а некоторые жители близлежащих домов превратили это святое место в площадку для выгула собак.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

03 сентября в 11:40, просмотров: 1673, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Руслан Марценковский: «Мы хотим организовать на Каменном мысу резиденцию Деда Мороза»

​Руслан Марценковский: «Мы хотим организовать на Каменном мысу резиденцию Деда Мороза»
Надежда Макаренко Сегодня в 10:10
297 3
​Замглавы Сургута Алексея Жердева заподозрили в нарушении федерального закона

​Замглавы Сургута Алексея Жердева заподозрили в нарушении федерального закона
UPD. Администрация Сургута прокомментировала эту информацию
Редакция СИА-ПРЕСС 01 декабря в 18:21
3218 13
Сургутская неделя. ​Зарядка позитивом

Сургутская неделя. ​Зарядка позитивом
Все объединяются, плавают, паркуются и платят штрафы
Василий Мирский 01 декабря в 17:22
660 1
​Купили «пылесос»

​Купили «пылесос»
В Сургуте всё-таки появится строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». Выиграет ли город от этого?
Артем Мазнев 01 декабря в 11:33
1150 11
​Голосующая аудитория портала siapress.ru считает, что надзорным органам необходимо чаще проверять школы и больницы

​Голосующая аудитория портала siapress.ru считает, что надзорным органам необходимо чаще проверять школы и больницы
Константин Шперлинг 30 ноября в 15:52
399 1
​Русская революция в судьбах Болгарии

​Русская революция в судьбах Болгарии
Учитывая все последствия, которые имело это событие для судеб всей планеты, оно вполне обосновано имеет право называться Великой Октябрьской Социалистической Революцией
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 30 ноября в 12:54
471 6
Какую страну мы хотим построить для своих детей?

Какую страну мы хотим построить для своих детей?
Простого и понятного, внятного ответа на этот вопрос мы не слышим ни от нынешней власти, ни от тех, кто ее критикует.
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 29 ноября в 13:22
1188 38
​Сургутская администрация ответила на вопросы siapress.ru о КЦ «Порт» // ДОКУМЕНТ

​Сургутская администрация ответила на вопросы siapress.ru о КЦ «Порт» // ДОКУМЕНТ
Редакция СИА-ПРЕСС 29 ноября в 11:47
2147 0
​Нужны ли старшеклассникам Сургута «Нравственные основы семейной жизни»? // ИНФОГРАФИКА

​Нужны ли старшеклассникам Сургута «Нравственные основы семейной жизни»? // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 28 ноября в 12:37
619 14
​Рынок акций продолжает смотреть в сторону максимумов месяца // АУДИО, ТЕКСТ

​Рынок акций продолжает смотреть в сторону максимумов месяца // АУДИО, ТЕКСТ
Обзор итогов недели на фондовом рынке и ожиданиях от предстоящей встречи крупнейших нефтедобывающих стран
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 28 ноября в 11:42
400 0
Корректировка светофоров в Сургуте оказалась бессмысленной ? // ИНФОГРАФИКА

Корректировка светофоров в Сургуте оказалась бессмысленной ? // ИНФОГРАФИКА
Большая часть аудитории siapress.ru позитивных изменений не увидела
Редакция СИА-ПРЕСС 27 ноября в 12:37
825 1
​В напарники Чёрному Лису

​В напарники Чёрному Лису
Сургутские школьники придумают городу сказочный символ
Лилия Сулейманова 27 ноября в 10:04
501 1
Статья дня. Шувалов хотел денег сургутян, а попал в анекдот

Статья дня. Шувалов хотел денег сургутян, а попал в анекдот
Команда мэра Сургута насмешила элиту. «Провели прекрасную операцию, браво!»
Антон Степыгин, ura.ru 25 ноября в 23:25
6717 10
Итоги депутатского года

Итоги депутатского года
Отчет о работе депутата Думы ХМАО-Югры Рината Айсина за 2016-2017 годы
Алексей Уздемир 25 ноября в 15:08
1315 3
​Дружба народов

​Дружба народов
В Центральной детской библиотеке прошла акция, посвящённая Дню толерантности
Артем Мазнев 25 ноября в 12:54
519 0
​Дети не видят различий

​Дети не видят различий
В детсаду «Василёк» прошло ежегодное «Соцветие народов»
Лилия Сулейманова 25 ноября в 10:05
645 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика