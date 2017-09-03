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Не забывать о «Наказе»

«20-летие Сургута — это праздник нашего города. К своему юбилею он идет с большим трудовым подъемом, полный сил и энергии. Надо хорошо поработать, чтобы свой день рождения Сургут встретил нарядным, красивым, благоустроенным, чтобы у жителей его было всегда хорошее настроение и любая работа спорилась», — рапортовала передовица в сургутской газете «К победе коммунизма» 4 июля 1984 года.

25 июня 1965 года Президиум Верховного Совета РСФСР преобразовал рабочий поселок Сургут в город окружного подчинения. В 1985 году сургутяне отметили двадцатую годовщину второго рождения Сургута и присвоения ему высокого статуса.

Как готовился наш родной город к юбилею?

В передовице отмечалось, что в ходе подготовки к юбилею следует вовлекать в благоустройство всех жителей города, постоянно проводить санитарные пятницы, недели озеленения. Особо следует обратить внимание на очистку от мусора и нечистот берегов водоемов, зеленой зоны, зон отдыха и поймы. Надо строже спрашивать с тех, кто причиняет вред Сургуту, портит его жилой фонд, ломает насаждения, нарушает общественный и санитарный порядок.

«Несколько лет назад Советом народных депутатов был принят «Наказ гражданину города Сургута», — пишет автор. — В свое время он сыграл немалую роль в формировании трудовых коллективов. К сожалению, сейчас об этом документе стали забывать. Теперь редко проводится работа по разъяснению традиций сибирского города, его роли в формировании главной базы страны по добыче нефти и газа. Будет правильно, если в ходе подготовки к 20-летию Сургута работа по разъяснению «Наказа» развернется с новой силой».

В статье говорится, что немалый труд вложили трудящиеся предприятий и строек для благоустройства улиц и площадей. За последние два-три года Сургут не раз выходил победителем во Всероссийском и областном соревнованиях. Особенно много поработали в этом направлении нефтяники. Их микрорайон считается самым лучшим не только в Сургуте.

«Однако в ходе подготовки к юбилею города нам главное внимание надо обратить не на то, что уже достигнуто, а на нерешенные задачи, которых, к сожалению, у нас еще немало. Есть еще в Сургуте и отстающие предприятия, допускаются бесхозяйственность, нарушения трудовой и производственной дисциплины, правопорядка, наносится ущерб природе.

Много надо поработать по благоустройству города. Идет последнее лето перед юбилеем Сургута. А у нас отдельные улицы, кварталы домов, целые микрорайоны все еще грязные, пыльные, с разбитыми дорогами и безликими зданиями. Это относится к микрорайонам строителей, геологов и особенно железнодорожников. Когда же хозяева этих микрорайонов будут наводить у себя порядок?» — пишут местные журналисты.

Хочется отметить, что действительно за те 20 лет Сургут изменился до неузнаваемости. Эти годы были наполнены большой созидательной работой, большим размахом промышленного и гражданского строительства.


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03 сентября в 10:21, просмотров: 1651, комментариев: 0


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