Такие старые слова

Лень вперед тебЯ (его, нас) родилАсь — упрек человеку, не желающему работать. «Копны по две-три накосили, на коровенку — все. Да ведь и накосят, так не торопятся, сгноят кошенину. Едут мужики с лугов и головами качают: «Да, истинно, истинно, лень вперед нас родилась!»

Лень отдавАть — потягиваться во время еды. Считалось, что при этом лень действительно переходит к другому.

ЛесИна — дерево на корню. «Нигде на деревьях не слыхать веселого отголоска весенних певцов, только и слышишь молотки дятлов, постукивающих около лесин».

ЛеснОй залОм — нагромождение деревьев по реке, препятствующее движению лодок. В Сургутском районе много лесных заломов на небольших речках. Без топора, пилы да багра препятствие одолеть трудно. Однако истинного рыбака ничто не может остановить, он непременно доберется до своего угодья.

ЛЕторосль — песчаная коса, поросшая молодым талом, в половодье обычно затапливается. При спаде воды у кромки леторосли ловят стерлядей. Иногда тал выкашивают или вырубают, а в просеку ставят сети.

ЛетУчий огОнь — заболевание, симптомом которого является растрескивание губ.

Лех — местное название одного из видов гусей.

ЛешАк — леший. Восклицание «На лешак!» выражает удивление, недоумение, досаду, огорчение. Вообще, это эмоциональный отклик на происходящее. «На, на лешак — разводит руками сибиряк: спятил малый!»

Лёгок на помИне — говорится, когда приходит человек, только что вспоминавшийся или упомянутый при разговоре.